SWB auf der BDSV-Jahrestagung in Stuttgart

Beim Branchentreff der Schrott- und Metallrecyclingwirtschaft am 21./22. November will das Team der Stahlwerke Bochum GmbH (SWB) zum optimalen Verschleißteileinsatz in Shreddern, Hammermühlen und Schrottscheren beraten.