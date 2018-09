Steinmüller Babcock modernisiert Abfallverwertungsanlage Södertälje

Auftraggeber ist die Söderenergi AB, der viertgrößte Fernwärmeproduzent Schwedens. Die Anlage Södertälje liegt südwestlich von Stockholm, in Linie eins werden pro Stunde bis 19,8t hochkalorische Sekundärbrennstoffe thermisch verwertet.

Die Umbauarbeiten an Linie eins umfassen die Neukonzipierung und den Umbau des Brennstoffaufgabeschachtes, die Ertüchtigung des Aufgabestößels und des Rostsystems sowie des Schlackeabwurfs. Ebenso wird die Brennkammer neu konzipiert und umgebaut, Ziel ist eine Absenkung der Rauchgastemperatur und eine Reduzierung der Instandhaltungsarbeiten, so Steinmüller Babcock Environment. Um eine Vergleichmäßigung des Temperaturprofils zu erreichen, werde das Verbrennungsluftsystem modifiziert und die Feuerleistungsregelung modernisiert. Es erfolgt die Neuinstallation einer optimierten, innovativen SNCR zur Reduzierung der NO x Emissionen und des NH 3 Schlupfs. Eine Neukonzipierung und der Austausch von Konvektionsheizflächen wird die Verschmutzungsneigung reduzieren, heißt es weiter.

Der Vertrag wurde am 25. Juli 2018 unterzeichnet. Der Start des Projektes erfolgte direkt nach Auftragsvergabe, die Fertigstellung ist für Herbst 2019 geplant.