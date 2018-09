Netzwerk Schrott, E-Schrott, Kfz-Recycling diskutiert aktuellen Fragen

Im Rahmen des diesjährigen bvse-Branchenforums stehen die Themen der Schrott- und Metallschrottbranche auf dem 13. Forum Schrott am 8. November in Frankfurt auf der Agenda.

Das Programm des 13. Forums Schrott steht im Zeichen der starken geopolitischen Veränderungen, denen die Metallschrottbranche gegenübersteht und entgegensieht. Unter dem Themenblock „Schrott im internationalen Kontext“ werden zwei internationale Analysten, Chi Hin Ling (Senior Reporter, Argus Media, UK) und Li Hongmei (Head of Content, Mysteel Global, Singapur) sowohl Prognosen zum europäischen und internationalen Schrottmarkt abgeben als auch zu den Auswirkungen der chinesischen Green Fence Politik auf die Metallschrottmärkte Europas Stellung beziehen. Als ein Veranstaltungshighlight begrüßen wir den Vertreter des bekannten türkischen Stahlwerks BASTUG METALURJI SANAYI AS, Oğuzhan Demir, der uns an seiner Lageeinschätzung unter den schwieriger werdenden Bedingungen teilhaben lässt.

Die Bedeutung der Schrottqualität als wichtiger Wettbewerbsvorteil bei der Sicherung von Marktanteilen steigt nicht nur aus umweltpolitischen, sondern auch aus betriebs- und volkswirtschaftlichen Gründen. Im zweiten Themenblock erhalten die Teilnehmer von dem Branchenexperten Armin Schröder (GMH Recycling GmbH, Osnabrück) und dem Geschäftsführer der SICON GmbH, Hilchenbach, Heiner Guschall, Einblicke darin, worauf sie bei der Schrottsortierung verstärkt achten sollten und welche Vorteile sie aus dem Einsatz moderner prozessgesteuerter und vor allen Dingen betrieblich angepasster Aufbereitungstechnik ziehen können.

Das Spannungsfeld Chemie und Abfall schwingt sich nicht nur hinsichtlich des juristischen Umfangs zu einem Superthema auf, es hält darüber hinaus Schritt für Schritt Einzug ins Tagesgeschäft und hat das Potenzial, dieses nachhaltig zu verändern. Erfahren Sie im Themenblock 3 mehr darüber und diskutieren Sie u. a. mit RA Stephan Jäger (Jäger Rechtsanwälte, Würzburg), Dr. Georg Surkau (BMU, Bonn); Gerhard Endemann (Stahlinstitut VDEh, Düsseldorf), Heiner Guschall und dem bvse-Vizepräsidenten Sebastian Will über ein Thema, das die Schrottwirtschaft im Rahmen der europäischen Circular Economy verstärkt beschäftigen wird.

Weitere Informationen zum Programm und Anmeldeformulare finden Sie auf der Tagungsseite zum bvse-Branchenforum 2018.