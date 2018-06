BMU: Freiwillige Vereinbarung zu Plastiktüten erfolgreich

Vorheriger Artikel

Eine aktuelle Frost & Sullivan Studie mit dem Titel The Impact of Digital Transformation on the Waste Recycling Industry hat ergeben, dass die Akzeptanz von modernen Technologien, die Entwicklung digitaler Lösungen und neue Geschäftsmodelle zu neuen Wachstumschancen in der globalen Industrie für Abfallverwertung führen.