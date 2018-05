SWB mit neuer Formel für CSNG-Hämmer

Die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer in Bochum hergestellten Gussteile habe bei SWB seit jeher einen hohen Stellenwert. Seit Ende 2017 seien die original CSNG-Hämmer mit neuer Formel auf dem Markt. Bewährte Werkstoffe seien beibehalten worden. Damit biete SWB den Shredderbetreibern Sicherheit in der Anwendung und eine hohe Verfügbarkeit ihrer Anlagen. Gleichzeitig seien die relevanten Produktionsparameter optimiert worden. Die neue Formel umfasse Anpassungen bei der Legierung, eine modifizierte Temperaturführung mit adjustierten Haltezeiten in der Warmbehandlung sowie die weitestgehende Homogenisierung des Primärgefüges durch den Einsatz von Computer-Simulation. Die so optimierten CSNG-Hämmer verfügten über eine wesentlich verbesserte Stressresistenz. Das durch Überlastung bedingte Risiko eines Absplitterns (chipping) werde merklich reduziert.

Auf der IFAT bot SWB Kunden und Interessenten die Möglichkeit, sich persönlich über die ‚neuen‘ CSNG-Hämmer zu informieren. Das Original mit neuer Formel – repräsentiert durch ein Airbrush-Hammermodell mit Haifischzähnen – war dabei der Star unter den als ‚Absolute Hingucker‘ präsentierten SWB-Produkten am im farbenfrohen Graffiti-Stil gestalteten SWB-Messestand und ein beliebtes Fotomotiv. Aber auch die anderen Produkte aus dem SWB-Komplettprogramm an hochverschleißfesten Werkzeugen und Komponenten für Shredder, Scheren, Brecher und sonstige Aufbereitungsanlagen zogen zahlreiche Besucher an den SWB-Stand. So fällt das IFAT-Resümee bei SWB deutlich positiv aus. Bestehende Kontakte hättenm intensiviert und neue Verbindungen geknüpft werden können. Besonders hervorzuheben sei die Internationalität der Besucher. SWB liefere bereits in über 50 Länder weltweit, Tendenz – auch dank IFAT – steigend!