ARA schreibt „Circular Innovation Award“ aus

ARA-Vorstand Christoph Scharff: „Der wichtigste Rohstoff in der Circular Economy ist Innovation. Deshalb investieren wir in unserem Jubiläumsjahr gezielt in den ARA Innovation Space und in Forschung und Entwicklung.“

Der ARA Circular Innovation Award soll sich in erster Linie an Start-ups, Innovatoren, Forscher, Studenten und Unternehmer richten. Der Preis soll in den drei Kategorien „Circular Idea Design“, „Circular Business Design“ und „Circular Product Design“ vergeben werden. Die eingereichten Arbeiten sollen neue Lösungen für die Bereiche „Verpackung“,„Bau und Infrastruktur“ oder „Textil und Faserstoffe“ bieten.

Neun Finalisten, ausgewählt von einer Experten-Jury, bekommen die Möglichkeit, ihr Projekt am 7. September 2018 im AIS vor Publikum vorzustellen. Als Gewinn winkt ein Preisgeld in der Höhe von 1.000 Euro, zudem werden die Gewinner jeder Kategorie ihr Projekt im September im ARA Innovation Space ausstellen. Darüber hinaus werden die ausgezeichneten Projekte im Rahmen der EU-Kreislaufwirtschaftskonferenz am 20. September 2018 in Wien einem hochkarätigen Publikum präsentiert.

Bewerben kann man sich ab sofort bis inklusive 3. Juli 2018. Alle Finalisten stehen am 27. August fest.

Weitere Informationen über die Kategorien, Kriterien und Details zur Einreichung.