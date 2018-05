Europas modernster Sortieranlage für Verpackungsabfälle abgenommen

Im Frühjahr 2017 erhielt Sutco RecyclingTechnik von der „MEILO Gesellschaft zur Rückgewinnung sortierter Wertstoffe mbH & Co. KG“ den Auftrag zum Bau einer automatischen Abfallsortieranlage am hessischen Standort Gernsheim.

Dort wird das Material sortiert, das Bürger an Abfall in die gelbe Tonne oder den gelben Sack werfen, um aus diesen, jährlich etwa 120.000 Tonnen Verpackungsmaterial, möglichst viele Wertstoffe wieder in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen.

Auf dem 32.000 Quadratmeter großen Grundstück in Gernsheim wird Verpackungsmüll verarbeitet, der unter Einsatz modernster Sortiertechnik und nach rund 2,5 Kilometern Förderstrecke,sortenrein sortiert und zu Ballen gepresst, an die Wertstoff-Industrie zurückgegeben werden kann. 118 Förderbänder, 32 Beschleunigungsbänder, 3 Kettengurtförderer, ein Plattenband, 5 Windsichter, 4 Überbandmagnete, 3 Siebtrommeln, 4 Ballistikseparatoren, 20 NIR-Systeme, 2 Kanalballenpressen und vieles mehr wurden von der Sutco in Gernsheim ge- und verbaut, um die gewünschte Durchsatzmenge pro Stunde (22,5 Mg/h) zu erreichen.

Die hochmoderne Sortieranlage setze mit ihrem Stand der Technik Maßstäbe in Sachen Sortiertiefe und Sortenreinheit und erfülle darüber hinaus die Anforderungen der neuen Verpackungsverordnung hinsichtlich der geforderten Quoten und einer Anpassung auf neue Sortierfraktionen.

