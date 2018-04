IFE zeigt neue Wirbelstromscheider-Generation

So könnten unterschiedlichste Kornformen und Materialien parametrisiert aufgenommen und per Software nach Zusammenhängen und Kreuzbeziehungen analysiert werden.

Mithilfe der Trajektorienauswertung hätten jene Parameter und Einflussgrößen eruiert werden können, mit denen eine tatsächliche Beeinflussung der radialen und tangentialen Abstoßungskraft sowie des resultierenden Moments möglich sei. Diese Erkenntnisse habe IFE die technische Umsetzung ermöglicht, die beispielsweise gezielt eine Minderung der Streuung bzw. eine Beeinflussung des resultierenden Kraftvektors steuere. Dies sei die Basis für die Entwicklung der neuen Wirbelstromscheidergeneration gewesen.

Im Zuge der Forschungsarbeiten sei der IFE Stratos optimiert und zu einem universell einsetzbaren Wirbelstromscheider der am leistungsstärksten bei Fraktionen > 8 mm (z.B NE-Entfrachtung aus Schrott, Biomasse, Altholz) arbeite, weiterentwickelt worden.

Neu im Produktportfolio sei der Wirbelstromscheider IFE VIOS, der mit einer neuartigen Geometrie des Polwechsels eine zuvor noch nie dagewesene Abstoßungskraft in den zu separierenden NE-Teilen hervorrufe und somit am leistungsstärksten bei Fraktionen > 4 mm seit. Durch eine gezielte Parametrisierung sei dieser Rotor auch in der Lage, unterschiedliche NE-Metalle voneinander oder aber auch Leiterplatten von NE-Metallen aufzukonzentrieren.Zu guter Letzt ergänze der IFE Enos, der auf der IFAT live zu sehen sein soll, die breitgefächerte. Dieser Wirbelstromscheider basiere auf einer zu allen herkömmlichen Produkten komplett konträren Parametrisierung und sei für Feinfraktionen < 5 mm (z.B. NE-Granulat, Kabelschrott, WEEE) entwickelt worden, bei welchen er die größte Leistungsstärke beweist.