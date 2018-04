Neue Biogasanlagen für Nordirland

Zwei davon entstehen in der Grafschaft Antrim, im Nordosten Nordirlands. Eine weitere Anlage wird in Benburb, in der Grafschaft Tyrone, gebaut. Alle Biogasanlagen werden zukünftig größtenteils mit Gülle und Mist von Schweinen, Rindern und Geflügel und einem geringeren Anteil nachwachsender Rohstoffe befüllt. Dennoch sei für jede Anlage ein individuelles Konzept erstellt worden, da die Substratzusammensetzung und Verweilzeit variieren. So werde die eine Anlage in der Grafschaft Antrim mit nur einem 2.625 Kubikmeter großen Edelstahl-Fermenter betrieben. Bei der zweiten Anlage ganz in der Nähe sehe das Konzept zwei 2.625-Kubikmeter-Fermenter vor. Die Anlage in Benburb hingegen arbeite mit einem etwas größeren Fermenter aus Edelstahl, um die höchstmögliche Energieausbeute der Substrate zu erreichen.