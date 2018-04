ICPP wählt neuen Präsidenten

Die Wahl des Weltverbands der Hersteller von industriellen und gewerblichen Kunststoffverpackungen findet turnusgemäß statt. Klein wurde von Delegierten aus Europa, Amerika, Asien und Afrika zum Präsidenten gewählt und löst damit Jerry Geyer, Greif/USA, nach vierjähriger Amtszeit ab.

Einstimmig wurden auch die Vize-Präsidenten Chris Lind, Mauser/USA und Dave Tatz, Megapack/Südafrika für weitere vier Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Dei europäische Gefahrgutverpackungsindustrie war mit Repräsentanten aus sechs europäischen Ländern vertreten. Die nächste Generalversammlung findet im Frühjahr 2019 in den USA statt.

Das Sekretariat von ICPP wird satzungsgemäß von der IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V. geführt. IK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Bruder ist gleichzeitig Generalsekretär der internationalen Organisation. ICPP ist mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen akkreditiert und nimmt regelmäßig an den Sitzungen des UN Sub-Committees of Experts on the Transport of Dangerous Goods in Genf teil.