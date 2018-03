Hingucker auf der IFAT

Vom 14. bis 18. Mai 2018 präsentieren die Stahlwerke Bochum GmbH (SWB) ihre Erzeugnisse auf der IFAT 2018 in München und informieren über ihr Serviceangebot. Die SWB legen eigenen Angaben zufolge Wert auf eine, auf die jeweiligen Kundenbelange ausgerichtete Anwendungsberatung. SWB-Experten machen sich vor Ort ein Bild von den spezifischen Anforderungen und entwickeln im Dialog mit dem Kunden die für dessen Maschinen optimale Verschleißschutzlösung. Das besondere Augenmerk liege hierbei auf den Leistungsträgern, den Shredderhämmern und Schlagleisten. Ergänzend biete SWB das Komplettprogramm an hochverschleißfesten Werkzeugen und Komponenten für Shredder, Scheren, Brecher und sonstige Aufbereitungsanlagen.

Heute werden SWB-Produkte in über 50 Ländern auf der ganzen Welt in Aufbereitungsanlagen im Metall- und Schrottrecycling, beim Recycling von Baurestmassen sowie in der Mineralaufbereitung überall dort eingesetzt, wo der Verschleiß am größten ist.

Halle B4

Stand 341/440