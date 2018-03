Buhck in 2018 erneut ein „Top-Arbeitgeber“ Deutschlands

Dies bestätigt das Nachrichtenmagazin Focus in Zusammenarbeit mit dem beruflichen Netzwerk Xing sowie dem Arbeitgeberbewertungsportal Kununu in der jetzt aktualisierten Erhebung.

Erstmals wurden in diesem Jahr zusätzlich die 50 Top-Arbeitgeber in ausgewählten Extra-Kategorien gekürt. Das Familienunternehmen Buhck darf sich über einen bundesweiten Platz 7 in der Kategorie „Karriere“ und einen ebenso erfreulichen Platz 12 in der Kategorie „Weiterbildung & Entwicklung“ freuen.

Thomas Buhck, geschäftsführender Gesellschafter der Buhck-Gruppe, über das sehr gute Abschneiden seines Unternehmens: „Wir freuen uns sehr über diese großartigen Auszeichnungen in gerade diesen beiden Kategorien. Es zeigt, dass unsere Mitarbeiter in unserem regionalen Familienunternehmen langfristige Karriere- & Entwicklungsmöglichkeiten sehen.“ Buhck ergänzt: „Auch sind wir stolz darauf, dass wir als familiengeführtes Mittelstandsunternehmen, zumindest statistisch gesehen, in diesen Kategorien in einer Liga mit Konzernen wie Google und SAP spielen.“

In der umfangreichsten deutschen Befragung dieser Art wurden die 1.000 besten mittelständischen und großen Arbeitgeber mit mehr als 500 Mitarbeitern aus verschiedenen Branchen ermittelt. Das Besondere der repräsentativen Studie: Sie basiert auf 127.000 Arbeitgeber-Beurteilungen aus einem Online-Panel, einer Xing-Befragung, der Bewertungsplattform Kununu sowie den Vorjahresdaten.