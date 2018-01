Doppstadt: Best Solution – Smart Recycling

Unter der Leitlinie ‚Best Solution – Smart Recycling’ will das Unternehmen sein Know-How gleich vier Mal auf dem Messegelände. „Unser absolutes IFAT-Highlight ist der ‚INVENTHOR Type 9‘ – der leistungsstärkte Zerkleinerer, den wir je gebaut haben. Insgesamt überzeugen wir mit einem international marktführenden Portfolio und Trenntechniken für alle Geschäftsfelder, insbesondere für die Bereiche Biomasse und Mineralik“, berichtet Ferdinand Doppstadt.

Auf dem Doppstadt-Stand in Halle B6 sollen die Besucher der IFAT in die Kompetenz des Unternehmens eingeführt werden. Was im Hallenbereich auf Bildschirmen, Displays und in Beratungsgesprächen vorgestellt werde, setze sich anschaulich auf dem Freigelände fort. „Von unserem Stand aus gelangt man direkt auf das Freigelände neben Halle 6. Dort zeigen wir die Maschinen, über die wir indoor informieren. Wir wollen im wahren Wortsinn zeigen, wie groß unser Spektrum an Trennverfahren für Biomasse und Mineralik ist“, berichtet Doppstadt. Es reiche von Basislösungen für kleine und mittlere Bau- und Recyclinghöfe bis hin zu selbstlernenden Trennverfahren. Zu sehen seien u. a. die „BASIC 518“, eine kompakte Siebmaschine, die das an Leistung bietee, was am Einsatzort benötigt werde. Darüber hinaus erweitere Doppstadt seine Kompetenz im Bereich Kompostierung: Durch die Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Hersteller SCARAB biete das Unternehmen jetzt auch Überfahrumsetzer an.

Halle B6

Freigelände F7

VDMA-Demogelände