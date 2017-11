Neue Richtlinie VDI 3459 Blatt 1 veröffentlicht

Die Richtlinie soll den Nutzern helfen, einen sprachlichen und inhaltlichen Konsens herbeizuführen. Die Richtlinie VDI 3459 Blatt 1 definiert dabei, so der VDI, die aufgenommenen Begriffe allgemein und ermöglicht es so, die allgemeingültige Definition einerseits dann auch in einen speziellen Kontext stellen zu können, und anderseits insbesondere diese Begriffe gegeneinander abzugrenzen. Sie bezieht sich in ihren Definitionen und Erläuterungen in erster Linie auf allgemeine Begriffe der Abfall- und Energiewirtschaft, im Weiteren auch auf angrenzende Bereiche, die eine besondere Bedeutung für diesen Themenbereich haben, heißt es weiter.

Herausgeber der Richtlinie VDI 3459 Blatt 1 „Terminologie in der Energie- und Abfallwirtschaft – Grundlagen“ ist die VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) – Normenausschuss. Die Richtlinie ist ab November 2017 als Weißdruck zum Preis von EUR 203,30 beim Beuth Verlag (Tel.: +49 30 26 01-22 60) erhältlich. Sie ersetzt den Entwurf von November 2012. Weitere Informationen unter www.vdi.de/3459. VDI-Mitglieder erhalten 10 Prozent Preisvorteil auf alle VDI-Richtlinien.