Komfort und Effizienz in der Zerkleinerung

Ein Schwerpunkt bilden weitere Optimierungen der Bedienung, um Rüst- und Reinigungszeiten der Beistellmühlen-Baureihe 150 nochmals zu senken, heißt es vonseiten des Unternehmens. So sei es nun möglich, die Mühlen in weniger als 3 Minuten vollständig zu reinigen – auch bei Farbwechseln von Schwarz zu Weiß. Das Öffnen der kompletten Maschine inklusive Siebentnahme soll in etwa 20 Sekunden möglich sein. Das Gleiche gilt, so der Hersteller, für den Schließvorgang inklusive Siebeinbau.

Zudem stellt Hellweg Maschinenbau die neueste Generation von Einzugsvorrichtungen der Serie RS für Folien-Randstreifen vor. Sie ist in der Lage, zwei Streifen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten einziehen. Auch deren Bedienung wurde mit Einsatz pneumatischer Andrucksysteme nochmals vereinfacht.

Des Weiteren wird auf dem Messestand von Hellweg Maschinenbau der neue Schneidrotors der Serie 450 gezeigt. Mit 1.200 Millimetern Länge wurde er aus einem Materialblock zerspant. Der Rotor steht für das obere Ende der leistungsfähigen Hellweg-Zerkleinerungsanlagen.

Die Fakuma findet vom 17. bis 21. Oktober 2017 im Messezentrum Friedrichshafen statt.