Bühler Innovation Campus: Der Spatenstich ist erfolgt

Bühler feierte den Spatenstich des neuen Innovations-Campus in Uzwil, Schweiz. Das Gebäude soll im ersten Quartal 2019 fertiggestellt werden.

Das Unternehmen will in den nächsten drei jahren 50 Millionen Schweizer Franken in das Projekt investieren. „Dieser Innovations-Campus stärkt unsere Innovationskraft und Marktführerschaft. Er hilft uns, die intelligentesten Köpfe der Industrie zusammenzubringen, um Innovationen für eine bessere Welt zu schaffen“, sagte Stefan Scheiber, CEO von Bühler, beim Spatenstich.

Der Innovations-Campus besteht aus zwei Elementen: den modernisierten Technologielabors und dem neuen Innovationsgebäude. Dieses schlägt eine Brücke zwischen den bestehenden Hochhäusern und den modernisierten Anwendungslabors. Auf drei Stockwerken beherbergt das moderne Gebäude die Projektteams von Mitarbeitenden, Kunden, Start-ups, Studierenden und Lernenden. Es verfügt über ein Auditorium für größere Veranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern. Zusammenarbeit und ein „Maker Space“, ein Medienzentrum sowie ein Stockwerk für die Zusammenarbeit in offenen und geschlossenen Arbeitsplätzen für über 100 Menschen sind ebenfalls Teil des Gebäudes.

Die bestehenden Technologielabors von Bühler wie das Bakery Innovation Center sind modernisiert worden oder werden während der Bauphase erneuert. Sie sind eng verbunden mit dem neuen Gebäude und bilden einen integralen Bestandteil des neuen Innovations-Campus.