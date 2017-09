Liebherr-Hydraulikbagger feiert den 75.000. Bagger

Bei einer festlichen Veranstaltung im Produktionswerk wurde die Jubiläumsmaschine vor der Belegschaft enthüllt. Der Mobilbagger A 918 Compact Litronic erhielt ein spezielles Graffiti-Design durch Claudia Walde alias MadC, einer der weltweit bekanntesten Graffitikünstler. Der kompakte Mobilbagger wird in den Fuhrpark der Liebherr-Mietpartner GmbH übernommen.

Bereits im Jahr 1954 legte Hans Liebherr mit seinem ersten Mobilbagger L 300 den Grundstein für eine neue Maschinenart, die bis heute an der Weltspitze steht, so das Unternehmen. Der für damalige Verhältnisse 7,5 Tonnen leichte und mit 25 PS leistungsstarke L 300 war mit seinen sechs Rädern der erste Hydraulikbagger Europas. Die Fahrerkabine, der Verstellausleger sowie der kombinierte Hoch-/Tieflöffel wurden so erstmalig an einer Baumaschine umgesetzt. Der Kugeldrehkranz war eine Eigenentwicklung und -produktion. Der Fahrantrieb dieser Maschine war allerdings noch mechanisch aufgebaut, heißt es weiter. Das neuartige Konzept überzeugte schnell eine Vielzahl von Bauunternehmen, sodass in den ersten drei Jahren bereits rund 110 Maschinen ausgeliefert wurden.