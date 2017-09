Hochleistungsgranulator sichert hohen Durchsatz

Am Standort Bruchsal betreibt die Suez Süd GmbH, auf einer Betriebsfläche von circa 25.000 Quadratmetern, eine moderne Wertstoffsortieranlage sowie eine Ersatzbrennstoffanlage. In der Wertstoffsortieranlage werden die Abfälle aus der grünen Tonne in verwertbare Fraktionen sortiert. Die nicht stofflich verwertbaren Materialien werden in der Ersatzbrennstoffanlage zu Brennstoff verarbeitet. Durch die Aufbereitung der Reste zu einem Ersatzbrennstoff (EBS) werden diese einer höherwertigen thermischen Verwertung zugeführt, was zu einer Substituierung von fossilen Brennstoffen führt.

Die EBS-Anlage produziert im Zweischichtbetrieb Ersatzbrennstoffe. Durch die Aufbereitung und Zerkleinerung eines weiteren Materialstromes sollte die Restequote der Anlage weiter gesenkt werden. Für diesen Zweck wurde ein neuer Zerkleinerer benötigt. Nach einer Projektierungs- und Auswahlphase entschied sich Suez Süd für den Einsatz eines Granulators der THM Recycling Solutions GmbH. Die Zielsetzung war es, den zusätzlichen Materialstrom von 15 Tonnen pro Stunde mit nur einem Zerkleinerer im Dauerbetrieb zu verarbeiten. Dafür wurde ein THM-Granulator vom Typ AG2008 ausgewählt und installiert. Nach Montage und Inbetriebnahme des Granulators AG2008 wurde die Maschine einem vierwöchigen Dauerleistungstest im Realbetrieb unterzogen. Danach wurde vom verantwortlichen Suez-Mitarbeiter die Leistungsfähigkeit des THM-Granulators bescheinigt und die Maschine abgenommen.

Der Granulators AG2008 verfügt über einen Schneiddurchmesser von 785 Millimetern und einer Rotorbreite von 2.000 Millimetern. Die Antriebsleistung beträgt 315 Kilowatt und die Durchsatzleistung liegt bei mehr als 15 Tonnen pro Stunde. Die Sieblochung liegt bei Ø 50 Millimetern.