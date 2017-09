E-Radlader ergänzt ecoRent-Portfolio von Zeppelin Rental

Damit baut das Unternehmen sein auf der NordBau 2011 vorgestelltes ecoRent-Portfolio, das besonders umweltschonende und wirtschaftliche Mietgeräte kennzeichnet, weiter aus.

Die beiden Elektromotoren des Radladers werden über Blei-Säure-Akkus mit Energie versorgt, heißt es vonseiten des Unternehmens. Ein kompletter Batterie-Ladezyklus über das integrierte Ladegerät dauert zwischen sechs und sieben Stunden – im Anschluss könne der Radlader etwa fünf Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden. Auch Zwischenladungen seien jederzeit möglich.

Der 5055e eigne sich vor allem für Arbeiten in lärm- und emissionssensiblen Bereichen wie beispielsweise Innenstädten, Wohngebieten, in Tiefgaragen, Gewächshäusern, Hallen, Garten- oder Parkanlagen. Aber auch für Baustellen mit strengen Emissionsvorgaben wie beispielsweise im Tunnel- oder Bahnbau sei der E-Radlader dank seines abgasfreien Antriebs eine optimale Lösung.

„Mit der Investition in den E-Radlader gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft”, so Martin Sebestyén, Bereichsleiter Vermietung und Flottenmanagement bei Zeppelin Rental. „In der Bauwirtschaft sind Themen wie die Stickoxid-Belastung und alternative Antriebe schon längst angekommen. Jetzt liegt es auch an uns, unseren Kunden entsprechende Technologien anzubieten. Eine Zuführung des ersten vollelektrischen Radladers auf dem Markt lag für uns also auf der Hand.“

Der 5055e zeichne sich neben dem reinen Elektroantrieb durch eine konstante Nutzlast, hohe Standsicherheit, Allradlenkung und dadurch einen minimalen Wendekreis aus. Dabei steht die Maschine in Sachen Leistungsdaten einem dieselbetriebenen Radlader derselben Klasse in nichts nach. So können Steinpaletten und Big-Bags mit dem E-Radlader genauso transportiert und umgeschlagen werden wie unterschiedliche Schüttgüter. Zudem sei die Maschine auch mit einer hydraulischen Schnellwechseleinrichtung für den einfachen Anbaugerätewechsel ausgestattet.