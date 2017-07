Bauabfälle per App entsorgen

Die digitale Plattform soll Kunden und Lieferanten schnell und einfach via Smartphone vernetzen und sämtliche Vorteile eines modernen Onlineservice bieten, etwa Kommunikation in Echtzeit, vollkommene Transparenz und Kennzahlen auf Knopfdruck. Die für Android und iOS programmierte Eigenentwicklung von Saubermacher, die vorerst nur im Baubereich genutzt wird, ist nach Unternehmensangaben in Europa einzigartig.

Die Kernfunktionalitäten bestehen aus einer IT-Plattform sowie je einer App für Endnutzer und Entsorgungspartner. Durch das Partnerkonzept soll wastebox.biz über die größte Flotte an Entsorgungsfahrzeugen in Österreich verfügen. „Ein großer Vorteil für unsere Kunden ist die Prozesskostenersparnis, die je nach Unternehmensgröße hunderte bis tausende Stunden pro Jahr beträgt“, erklärt Ralf Mittermayr, Vorstandsprecher der Saubermacher AG. „Für den Kunden hat das Produkt keinerlei Mehrkosten, die Abfallentsorgung hat den gleichen Preis wie bisher“, ergänzt Mittermayr. Die Entsorgungspartner sollen von einer modernen Anwendung ohne Entwicklungsrisiko und einer besseren Auslastung profitieren. Die Bestellungen werden an die nächstgelegenen Fahrzeuge gemeldet. In Österreich werden in etwa 600.000 Muldenfahrten pro Jahr durchgeführt.

Der Onlineservice wird laufend gemäß Kundenanforderungen weiterentwickelt. Neue Releases kommen im Monatsintervall. „Sowohl die Bau- als auch die Abfallwirtschaft müssen die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um in einer globalisierten Welt erfolgreich bestehen zu können. Mit digitalen Innovationen wie wastebox.biz sind wir auf dem richtigen Weg“, lobt auch Hans-Werner Frömmel, Bundesinnungsmeister Bau, die App.

Mit der App, die von einem internen Team entwickelt wurde, verfolgt Saubermacher zwei Stoßrichtungen. „Zum einen wollen wir von Österreich heraus den europäischen Markt erobern“, informiert Hans Roth über das geografische Wachstumsbestreben. Erste Schritte dazu wurden bereits umgesetzt. Mit zwei Partnerunternehmen konnten unlängst die Verträge für die Einführung von wastebox.biz am deutschen Markt unterzeichnet werden. „Zum anderen möchten wir neue Leistungen, die über die Entsorgung hinausgehen, anbieten“, setzt Vorstandssprecher Ralf Mittermayr fort. „Wir entwickeln bereits Funktionen in Richtung Versorgungslogistik und werden den neuen Service ab Herbst anbieten“, so Mittermayr weiter. Um die Entwicklung rasch und vor allem nahe an den Kunden vorantreiben zu können, wurde das interne „Smart Service Team“ Anfang März 2017 in eine eigene Ge-sellschaft, der pink robin gmbh, ausgelagert.