Starlinger bereitet Waschmittelflaschen auf

Der Einsatz von Kunststoffen ist aus dem Verpackungsbereich nicht mehr wegzudenken. Ob Shampoo, Duschgel, Flüssigwaschmittel oder Haushaltsreiniger – alles kommt in Behältern aus PP, HDPE oder PET in die Supermarktregale.

Doch im Gegensatz zur PET- Flasche, für die es zum Teil umfangreiche Sammelsysteme gibt, steckt die Sammlung von gebrauchten Behältern aus Polyolefinen noch in den Kinderschuhen. Ein Grund für die mangelnden Bemühungen in diesem Bereich liegt in der erschwerten Wiederaufbereitung von Kunststoffverpackungen, die mit Wasch- oder Spülmitteln gefüllt waren; durch migrierte Substanzen erhält der Kunststoff, und in der Folge auch das recycelte Material, einen unerwünschten Geruch.

Der Ruf nach nachhaltigen Verpackungslösungen aus Polyolefinen – vor allem durch Markenhersteller – motivierte Starlinger, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen. Über die letzten Jahre entwickelte Starlinger ein Projekt zum Recycling der Eingangsware eines namhaften europäischen Recyclers. Es handelte sich um Spülmittelflaschen aus der Post-Consumer Sammlung, denen selbst nach Zerkleinerung und Durchlaufen eines Waschprozesses ein Spül- bzw. Waschmittelgeruch anhaftete. Ziel war es, hochwertiges Regranulat zu produzieren und dabei den starken Geruch bestmöglich zu entfernen.

Außerdem sollte das Rezyklat keine qualitativen Einbußen gegenüber Produkten aus Neuware mit sich bringen. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben begann Starlinger mit einer Testfertigung, in deren Verlauf mehr als 100 Tonnen HDPE Post-Consumer Material zu hochwertigem und geruchsreduziertem Regranulat aufbereitet wurden. Die anschließende Testproduktion von Flaschen aus 100 % rHDPE erfüllte alle Erwartungen; somit konnte Starlinger als erster Technologieanbieter eine Recycling-Lösung für Waschmittelflaschen auf den Markt bringen.

Im Zuge der Testfertigung wurden Muster entnommen und in einem deutschen Labor analysiert. Diese Analyse erfolgte zum einen olfaktorisch durch Probanden, zum anderen mittels Gaschromatografie, einem physikalischen Analyseverfahren. Die Ergebnisse der Analyse ermöglichten es, das Recyclingverfahren und damit das Endprodukt Schritt für Schritt zu optimieren. Dadurch gelang es, das Rezyklat nach dem Geruchsreduktionsverfahren für die erneute Herstellung von Wasch- bzw. Spülmittelflaschen tauglich zu machen.

Das Besondere an der Geruchsminderung mittels Starlinger-Technologie ist ihr permanenter Charakter. Während herkömmliche Verfahren Gerüche oft nur durch Additive binden und dadurch im Granulat einschließen, entfernt der Geruchsreduktionsprozess die geruchsauslösenden Substanzen dauerhaft. Dies geschieht zum Teil bereits durch die Materialvorbereitung im SMART Feeder der Recyclinganlage Recostar dynamic, sowie durch die extrem hohe Entgasungseffizienz des C-VAC Moduls. Den „letzten Schliff“ erhält das Regranulat abschließend in der Geruchsentfernungs- einheit. Anlagenkonfiguration und Prozessparameter können individuell an das Kundenmaterial angepasst werden.