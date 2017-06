Cronimet: Erweiterung des Management-Teams

Frau Gartner ist bereits seit 2006 für die Gesellschaft tätig und hat zuletzt mit großem Erfolg die SAP-Einführung in der Gesamtgruppe mit verantwortet. Zudem ist sie Mitglied des regionalen Boards für das Europageschäft.

Insbesondere vor dem Hintergrund der weltweiten Digitalisierung und des Fachkräftemangels hat das Cronimet Management Team in den letzten 12 Monaten Handlungsfelder entwickelt, denen Cronimet zukünftig verstärkt Aufmerksamkeit widmen möchte und in die dann entsprechend zu investieren sein wird, um die Wettbewerbsfähigkeit der Cronimet-Gruppe zu erhalten und auszubauen. In diesem Zusammenhang wurde dann auch die Entscheidung getroffen, dass die beiden Bereiche Personalmanagement sowie Digitalisierung künftig in einer eigenen Geschäftsführerfunktion in Person von Frau Gartner abgebildet werden.

„Mit Frau Gartner konnten wir eine hoch kompetente und langjährig erfahrene Führungskraft für unser Management-Team gewinnen, so dass wir gerade in den erfolgskritischen Bereichen Personalentwicklung und Digitalisierung deutlich an Geschwindigkeit gewinnen werden“, freut sich Mitgesellschafter und CEO Jürgen Pilarsky gemeinsam mit seinen Geschäftsführungskollegen Bernhard Kunsmann und Oliver Kleinhempel über die Erweiterung des Management-Teams.