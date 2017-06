bvse sieht mittelständische Branchenstruktur bedroht

Zur Jahresmitte sieht der bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung den Mittelstand in einer schwierigen Konkurrenzsituation. Die Sorgen des Verbandes werden nicht weniger. Im Gegenteil, immer neue Nachrichten über Zusammenschlüsse und Unternehmensaufkäufe belegen, so der bvse, dass der Markt enger werde.

Immer mehr Kommunen betätigen sich beispielsweise, so der Verband, mit eigenen Unternehmen im Entsorgungsmarkt. Gleichzeitig erlebt die Branche aber auch eine regelrechte Übernahmewelle. „Wir sehen in den letzten Monaten, wie große Unternehmen einen Mittelständler nach dem anderen aufkaufen“, macht bvse-Präsident Bernhard Reiling deutlich. Eine Situation, die auch das Bundeskartellamt inzwischen mit Argusaugen betrachtet und öffentlich davon spricht, dass in der Entsorgungsbranche fast ähnliche Verhältnisse wie im Einzelhandel herrschen.

Die Politik sei daher aufgerufen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen der Kreislaufwirtschaft eine reelle Chance haben, sich im Wettbewerb zu behaupten, heißt es beim bvse. So sollte beispielsweise darüber nachgedacht werden, die Eingriffsschwelle für das Bundeskartellamt zu senken, heißt es weiter.

Aber nicht nur Aufkäufe von mittelständischen Unternehmen durch Konzerne bedrohen die mittelständische Marktstruktur, so der bvse. Die jüngsten Medienspekulationen über eine mögliche Übernahme der DSD System Holding durch Remondis, seien ein weiteres Warnsignal.

Dementsprechend deutlich reagiert Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung: „Der Mittelstand hat das Recycling in Deutschland etabliert und erfolgreich gemacht hat. Insbesondere die mittelständische Struktur des Kunststoffrecyclings ist gleichzeitig auch Erfolgsgarant für die Zukunft. Ich sage das in aller Klarheit: Setzen wir diese Erfolgsstory nicht aufs Spiel. Eine Hochzeit der Giganten halten wir für den falschen Weg.“

Remondis halte schon jetzt, direkt oder über Tochterunternehmen, eine überragende Stellung als Auftragnehmer bei den zu vergebenen Sammelaufträgen für Leichtverpackungen. Im Bereich Kunststoffrecycling, der eine stark mittelständisch strukturierte Unternehmenslandschaft aufweist, würde Remondis auch in diesem Markt zu einem der stärksten Unternehmen werden.

Der bvse hat daher „große Sorge“, dass die mittelständischen Unternehmen in große existenzbedrohende Bedrängnis geraten, wenn es wirklich zu einer Übernahme der DSD System Holding durch Remondis käme.