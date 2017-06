Neue Themen beim DCONex-Fachkongress in Essen

Am 17. und 18. Januar 2018 stellt der DCONex-Fachkongress in der Messe Essen das Thema Schadstoffmanagement in den Fokus und widmet sich in diesem Jahr weiteren Themenfeldern und Zielgruppen.

Vor allem, wenn es um die Sanierung oder den Abriss von Gebäuden geht, spielt Schadstoffmanagement eine wichtige Rolle. Der Fachkongress DCONex wird vom Nürnberger

Messeveranstalter AFAG in Kooperation mit dem Gesamtverband Schadstoffsanierung (GVSS) und erstmalig mit der Verlagsgesellschaft Rudolf Müller durchgeführt.

Der Fachkongress DCONex beleuchtet an zwei Tagen

verschiedene Schadstoffe und den fachgerechten Umgang mit

ihnen: neben Asbest und PCB, in diesem Jahr auch Radon, VOC

und Schimmelpilze. Zudem wird über aktuelle Entwicklungen

rund um das Thema Schadstoffmanagement und die Sanierung

von Altlasten informiert.

Am ersten Veranstaltungstag (Mittwoch, 17. Januar) berichten

Experten in zwei parallel laufenden Veranstaltungsblöcken. Der

GVSS stellt dabei folgende Themen in den Fokus: Bauliche

Maßnahmen zum Radonschutz, PCB-Sanierungen,

Hausstaubuntersuchungen sowie die Sanierung von

Schimmelpilzschäden. Daneben bietet der Rudolf Müller Verlag

ein Fachvortragsprogramm an, das sich primär an im

Baubestand tätige Fachbetriebe richtet, wie Bausanierer,

Bautenschützer, Fliesenleger, Maler, Stuckateure, Trockenbauer

und Abbruchunternehmer sowie an Bauleiter, Architekten, Ingenieure, Bausachverständige, Bauträger, Eigentümer und

Verwalter von Immobilien.

Am zweiten Kongresstag (Donnerstag, 18. Januar) widmet sich

der DCONex-Fachkongress dem schadstoffarmen Bauen und

Sanieren und trifft damit einen Themenbereich, der für weite

Zielgruppen aus der Baubranche von Interesse ist. Dabei

informieren Experten, welche Stoffe in modernen Bauprodukten

stecken und was im Umgang damit zu beachten ist. Darüber

hinaus stehen die Konsequenzen des EUGH-Urteils 10/2014 für

die Auswahl und Verwendung von Bauprodukten für Neubau und

Sanierung im Fokus und ein weiterer Themenblock widmet sich

werkvertraglichen Regelungen.

Am Nachmittag des 18. Januars findet wieder eine

Podiumsdiskussion mit Beiträgen zum nationalen Asbestdialog

statt. Die Essener DCONex-Gespräche stellen im Anschluss

„Nachhaltiges Bauen und Asbest“ in den Mittelpunkt. Der

Vorstandsvorsitzende des GVSS Christoph Hohlweck betont:

„Asbest befindet sich nicht nur in Dach- und Fassadenplatten,

Rohren, Bodenbelägen, sondern auch in anderen, unauffälligen

Bauprodukten. Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber wurden

als asbesthaltige Gefahrenquellen lange wenig beachtet, obwohl

sie heute als weit verbreitetes Risiko eingestuft werden.

Gefährdet sind Abbruchunternehmen und Sanierungsbetriebe,

aber auch Handwerker, wie Maler und Elektriker sowie

Heimwerker bei Renovierungsarbeiten. Wir möchten über die

Gefahren informieren und praxisnahe Lösungen für die

Asbestproblematik diskutieren.“

Das fachliche Potenzial des DCONex-Fachkongresses wird durch

das Engagement des Rudolf Müller Verlags erweitert. Gregor

Reichle, Verlagsleiter in der Verlagsgesellschaft Rudolf Müller,

begleitet die DCONex seit ihren Anfängen: „Mit unserer aktiven

und partnerschaftlichen Beteiligung als ideeller und fachlicher

Träger der DCONex 2018 wollen wir die erforderliche Beachtung

des komplexen Themas Schadstoffe im Baubestand in breiteren

Zielgruppenkreisen fördern. Mit dieser Erweiterung wird die

DCONex zu einem wichtigen interdisziplinären Forum für alle

Beteiligten in der Wertschöpfungskette Bau, auf dem aktuelle

Erkenntnisse und Expertenmeinungen, Fragen und Antworten

offen ausgetauscht werden.“

Weitere Informationen über den DCONex-Fachkongress Essen

gibt es unter www.dconex.de.