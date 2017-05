Vom Altöl zum Hochleistungsschmierstoff

Die Puralube Raffinerie 3 GmbH in Elsteraue (Sachsen-Anhalt) plant eine Raffinerieanlage, mit der es erstmals möglich wird, Gebrauchtöl so aufzubereiten, dass es den Anforderungen an die Gruppe der hochwertigen Basisöle genügt.