Neuer Konzernchef bei Atlas Copco

Rahmström löst Ronnie Leten ab, der den Konzern acht Jahre lang geführt hatte. Rahmström ist der zwölfte CEO und Präsident seit Gründung von Atlas Copco 1873. Der Schwede ist Jahrgang 1965 und startete seine Karriere im Konzern 1988 mit verschiedenen Positionen im Vertrieb, Service und Marketing. Von 1998 bis 2006 führte er die Geschäfte diverser Kundenzentren in Schweden, Kanada und Großbritannien. Seit 2008 war Mats Rahmström Präsident des Konzernbereichs Industrietechnik, zu dem in Deutschland unter anderem die Atlas Copco Tools Central Europe GmbH in Essen und der Klebe- und Dosiertechnik-Spezialist SCA Schucker GmbH & Co. KG in Bretten zählen.