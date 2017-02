VinylPlus Sustainability Forum mit hochkarätigen Referenten

Für das fünfte Nachhaltigkeitsforum von VinylPlus, das am 10. und 11. Mai 2017 in Berlin stattfindet, hat VinylPlus sein Programm vorgestellt, an dem eine Vielzahl internationaler Referenten teilnimmt, die sich mit den wichtigsten Herausforderungen für die Nachhaltigkeit von PVC beschäftigen werden.