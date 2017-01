Der erste Targo 3000 für Bayern

Die Firma Thor Umwelttechnik, Vertriebspartner von Neuenhauser Umwelttechnik in Bayern, hat den ersten Ein-Wellen-Zerkleinerer vom Typ TARGO 3000 auf Kettenlaufwerk an das Unternehmen Wurzer Umwelt aus Eitting (Bayern) ausgeliefert.

Die Wurzer Unternehmensgruppe ist ein Verbund von Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Landschaftspflege, Umweltschutz, Entsorgung, Recycling und Logistik. „In unserem Betrieb verarbeiten wir u.a. Grün- und Gartenabfälle, Sperr- und Mischmüll, Altholz und Bioabfälle. Zudem bieten wir als Dienstleister viele weitere Leistungen an. Aus diesem Grund brauchen wir leistungsstarke und flexibel einsetzbare Maschinen“, so Geschäftsführer Wolfgang Wurzer.

„Wir haben die Maschine sehr ausgiebig in vielen unterschiedlichen Materialien bis an ihre Belastungsgrenze getestet. Das Ergebnis hat überzeugt. Im Vergleich zu den anderen bei uns im Einsatz befindlichen Maschinen macht der Targo 3000 im Gewerbeabfall ca. 90 %, Bioabfall 40 %, Altholz 40 % und Grünschnitt 50 % mehr Durchsatz pro Stunde. Diese Werte haben neben der Wartungsfreundlichkeit der Maschine den Ausschlag für den Kauf gegeben. Hervorzuheben ist noch die gute Betreuung und Beratung durch Erich Cordie (Gebietsverkaufsleiter Thor Umwelttechnik) während der ausgiebigen Testphase“, erklären die Wurzer-Betriebsleiter Bernhard Schöps und Andreas Schmid.

Der intelligente Direktantrieb ermöglicht eine energiesparende und zugleich kraftvolle Zerkleinerung der verschiedensten Abfallprodukte. Die Schwungmasse sorgt dabei für extra Drehmoment während des Zerkleinerungsvorgangs. Das volle Drehmoment kann auch im Reversierbetrieb aufrechterhalten werden. Die Wartungshäufigkeit der Maschine wird durch die hydraulische Absicherung des Gegenkamms deutlich reduziert.

Ihre Leistung bezieht die Maschine aus einem 535 PS starken Dieselmotor der Abgasnorm Tier 4 final. Mit ihrem kraftvollen Kettenfahrwerk verfügt die Maschine auch auf schwierigem Untergrund über Flexibilität und Stabilität. Ihre Leistungsfähigkeit, Effizienz und Mobilität macht sie zu einem vielseitig einsetzbaren Zerkleinerer. Durch eine Vielzahl verfügbarer Optionen ist eine Anpassung an individuelle Anforderungen bequem möglich.