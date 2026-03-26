Digitale Brechprozesssteuerung mit WPT Crushing

Die Datengrundlage erlaubt es, den Brechprozess gezielt zu analysieren und betriebliche Abläufe anzupassen. Über einen längeren Zeitraum lassen sich Entwicklungen erkennen und Maßnahmen zur Prozessoptimierung ableiten.

Datengestützte Analyse und Steuerung

WPT Crushing erfasst Leistungsdaten kontinuierlich und stellt sie strukturiert zur Verfügung. Die Informationen bilden die Grundlage für operative Entscheidungen im laufenden Betrieb. Produktionsverläufe können aus der Ferne verfolgt und Abweichungen frühzeitig erkannt werden.

Auch im Flotteneinsatz entsteht zusätzliche Transparenz. Mehrere Anlagen lassen sich standortübergreifend vergleichen, wodurch Unterschiede in Auslastung und Verbrauch sichtbar werden. Dies erleichtert die Bewertung von Einsatzbedingungen und unterstützt die Anpassung von Betriebsparametern.

Technische Integration und Datenverfügbarkeit

Für die Datenerfassung werden Bandwaagen, Geschwindigkeitssensoren sowie eine Telematikeinheit eingesetzt. Ergänzt wird das System durch GPS- und Mobilfunkmodule zur Übertragung der Daten. Die Kalibrierung erfolgt über digitale Bedienoberflächen und stellt die Messgenauigkeit sicher.

Die Produktionsdaten werden im Sekundentakt erfasst und in der Cloud verarbeitet. Über standardisierte Schnittstellen lassen sich die Informationen in bestehende IT-Systeme integrieren. Auch Bestandsmaschinen können nachgerüstet werden, sofern entsprechende Telematikkomponenten vorhanden sind.

Flottenmanagement und Prozessplanung

Die zentrale Datenverfügbarkeit ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff verschiedener Funktionen im Unternehmen. Disposition, Baustellenleitung und Management arbeiten auf einer einheitlichen Informationsbasis. Produktionsmengen, Auslastung und Verbrauchsdaten lassen sich standortübergreifend auswerten.

Fortschrittsanzeigen unterstützen die Planung von Folgeprojekten und Transportlogistik. Auf dieser Basis können Stillstandszeiten reduziert und Abläufe besser koordiniert werden.

Wartung, Verschleiß und Ressourceneffizienz

Die kontinuierliche Datenerfassung unterstützt auch die Instandhaltung. Veränderungen in der Produktionsleistung können auf Verschleiß oder veränderte Materialeigenschaften hinweisen. Wartungsmaßnahmen lassen sich dadurch gezielter planen.

Darüber hinaus ermöglicht die Auswertung von Produktions- und Verbrauchsdaten eine Bewertung der Ressourceneffizienz. Kennzahlen wie der Dieselverbrauch pro Tonne liefern eine Grundlage zur Dokumentation von Emissionen und zur Einhaltung betrieblicher Umweltziele.

Systemintegration und Anwendung

Die Kombination aus WPT Crushing und dem John Deere Operations Center verbindet Maschinen- und Prozessdaten in einer zentralen Plattform. Funktionen zur Planung, Überwachung und Analyse stehen webbasiert und mobil zur Verfügung.

Damit entsteht ein durchgängiger Datenfluss vom Brechprozess bis zur unternehmensweiten Auswertung. Dies unterstützt die strukturierte Steuerung von Produktion, Wartung und Investitionsentscheidungen im Bereich der Aufbereitung und des Recyclings.