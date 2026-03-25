Strategische Kooperation für Digitalisierung in der Recyclingbranche

„Unsere Mitgliedsunternehmen sind das Rückgrat der Kreislaufwirtschaft. Mit dem Entsorger Circle geben wir ihnen Zugang zu einer Plattform, auf der digitale Lösungen und KI-Strategien praxisnah diskutiert und umgesetzt werden können“, erklärt Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse.

Zudem profitieren Mitglieder des bvse von exklusiven Konditionen.

Netzwerke für private Entsorgung

Der Entsorger Circle versteht sich als Experten- und Erfahrungsnetzwerk für private Entsorger und Recycler. In regelmäßigen Online- und Präsenzformaten tauschen sich Entsorger, Recycler, Abfallerzeuger und Lösungsanbieter über digitale Technologien, KI-Anwendungen und innovative Prozesslösungen aus. Nach Angaben der Initiatoren beteiligen sich bereits Vertreter von mehr als 80 Unternehmen an dem Netzwerk.

„Wir freuen uns darauf, die Kompetenz des bvse-Mittelstands in unserem Netzwerk zu begrüßen“, sagt Dr. Moritz Gomm, Initiator und Leiter des Entsorger Circle. „Gemeinsam beweisen wir, dass Digitalisierung kein abstrakter Begriff ist, sondern durch den richtigen Erfahrungsaustausch direkten wirtschaftlichen Mehrwert für jeden Recycler schafft.“

Der bvse übernimmt im Rahmen der Kooperation einen Sitz im Beirat des Netzwerks, der von Maxime Rehbock vertreten wird.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Entsorger Circle. Durch unsere Mitwirkung im Beirat können wir Themen und Fragestellungen aus der bvse-Mitgliedschaft direkt in das Netzwerk einbringen und so dazu beitragen, praxisnahe Lösungen für Digitalisierung und KI in der Recycling- und Entsorgungswirtschaft voranzutreiben“, erklärt Maxime Rehbock.

Digitale Lösungen für die Praxis

Neben dem Erfahrungsaustausch soll auch der Kontakt zu spezialisierten Technologie- und IT-Anbietern erleichtert werden, um digitale Lösungen schneller in die Praxis zu bringen.

„Steigende regulatorische Anforderungen, wachsender Kostendruck und die rasante Entwicklung digitaler Technologien erhöhen den Innovationsdruck in der Branche. KI ist keine Spielwiese, sondern ein echter Innovationstreiber und Türöffner für neue Unternehmensprozesse. Wir müssen einen Digitalisierungspfad aufzeigen, bei dem Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen“, stellte Johannes Hanke, Referent des bvse-Ausschuss Technik, Logistik und Digitalisierung dazu auf dem kürzlich stattgefundenen bvse DIGITAL KI SUMMIT fest.

Weitere Informationen zum Circle-Netzwerk