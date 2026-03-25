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Rechtliche Unsicherheiten bremsen PPWR-Umsetzung

Die PPWR-Umsetzung gewinnt für Unternehmen der Kreislaufwirtschaft zunehmend an Bedeutung. Trotz des formalen Zielhorizonts bis 2030 bestehen bereits kurzfristige Verpflichtungen. Ab dem 12. August 2026 ist eine Konformitätserklärung erforderlich, die die Übereinstimmung von Verpackungen mit den geltenden Vorgaben bestätigt. Fehlt dieser Nachweis, drohen Marktausschlüsse sowie ordnungsrechtliche Konsequenzen.
PPWR-Umsetzung
Thomas Glatz, Managing Director Interzero Österreich Copyright: Richard Tanzer
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Rechtliche Unsicherheiten verzögern Anpassungen

Die praktische Umsetzung der PPWR wird derzeit durch unklare rechtliche Definitionen erschwert. Insbesondere die Abgrenzung zentraler Akteursrollen innerhalb der Lieferkette ist nicht abschließend geklärt. Unterschiedliche Begriffszuordnungen führen zu variierenden Verpflichtungen, was die rechtssichere Umsetzung komplexer Wertschöpfungsstrukturen beeinträchtigt.

Darüber hinaus bestehen offene Fragen zur Einordnung einzelner Verpackungstypen. Die fehlende Klarheit erschwert Investitionsentscheidungen und verzögert notwendige Anpassungen sowohl bei Herstellern als auch bei Betreibern von Sammel- und Verwertungssystemen.

Strukturierte Vorgehensweise zur PPWR-Umsetzung

Ungeachtet bestehender Unsicherheiten ist ein frühzeitiges Handeln erforderlich, um regulatorische Anforderungen fristgerecht zu erfüllen. Eine zentrale Voraussetzung bildet der Aufbau einer belastbaren Datengrundlage zu eingesetzten Verpackungen. Darauf aufbauend ist eine systematische Analyse der Recyclingfähigkeit notwendig, um nicht konforme Materialkombinationen zu identifizieren.

Im nächsten Schritt sollten alternative Verpackungslösungen entwickelt und unter realen Bedingungen getestet werden. Dies ermöglicht es, regulatorische Anforderungen mit wirtschaftlichen und markenspezifischen Aspekten zu verbinden.

Dienstleistungen zur Unterstützung der Umsetzung

Zur Unterstützung der PPWR-Umsetzung stehen spezialisierte Dienstleistungen zur Verfügung, die sowohl strategische Beratung als auch operative Lösungen umfassen. Digitale Werkzeuge ermöglichen die Bewertung der Recyclingfähigkeit bestehender Verpackungen sowie die Erstellung von Konformitätserklärungen.

Ergänzend dazu werden Unternehmen entlang des gesamten Entwicklungsprozesses begleitet. Dies umfasst die Analyse von Verpackungen, die Optimierung von Design und Materialeinsatz sowie die Integration von Rezyklaten in neue Verpackungslösungen. Ziel ist eine systematische und nachvollziehbare Anpassung an die regulatorischen Anforderungen der PPWR.

Whitepaper „Verpackung und Nachhaltigkeit“ von Interzero zum Download

Quelle: Interzero Österreich
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