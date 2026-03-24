Sortieranlage Guarulhos stärkt Recyclingkapazität

Die Anlage verarbeitet bis zu 200 Tonnen trockener Mischwertstoffe pro Tag. Sie ist auf heterogene Inputströme ausgelegt und ermöglicht eine weitgehende Rückgewinnung verwertbarer Materialien bei gleichzeitiger Reduzierung von Reststoffen.

Flexibles Anlagenkonzept für variable Inputströme

Die Sortieranlage Guarulhos ist auf die Verarbeitung unterschiedlicher Abfallströme ausgelegt, darunter Materialien aus selektiver Sammlung sowie Gewerbe- und Büroabfälle. Ziel ist eine stabile Outputqualität bei variierender Zusammensetzung des Inputs.

Die technische Auslegung umfasst eine Vorsortierung nach Sackfarbe sowie mehrere Klassierungs- und Sortierschritte. Ballistikseparatoren, optische Sortierer, Windsichter sowie magnetische und Wirbelstromabscheider ermöglichen die Trennung verschiedener Kunststoffarten, Papierqualitäten, Metalle und Ersatzbrennstoffe. Die modulare Struktur erlaubt Anpassungen der Prozessparameter an unterschiedliche Materialströme.

Projektentwicklung und Umsetzung

Die Umsetzung der Sortieranlage Guarulhos basiert auf einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen Flacipel und Stadler. Bereits vor dem Bau der Anlage wurden vergleichbare Technologien unter lokalen Bedingungen eingesetzt und bewertet. Diese Erfahrungen flossen in die Anlagenplanung ein.

Die Installation wurde innerhalb von vier Monaten abgeschlossen. Die Inbetriebnahme erfolgte durch ein lokales Team, wodurch ein schneller Übergang in den Regelbetrieb erreicht wurde.

Steigerung von Kapazität und Prozessstabilität

Seit der Inbetriebnahme hat sich die monatliche Verarbeitungsmenge von rund 4.800 Tonnen auf etwa 8.000 Tonnen erhöht. Die Anlage trägt zur Stabilisierung der Prozesse bei und verbessert die Planbarkeit der Materialströme.

Die erhöhte Kapazität ermöglicht die Verarbeitung zusätzlicher Mengen sowie die Erschließung neuer Aufträge. Insbesondere Anforderungen an dokumentierte Stoffströme und definierte Verwertungswege können durch die Anlage erfüllt werden.

Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung

Ein vertraglich geregeltes Wartungs- und Inspektionskonzept stellt den kontinuierlichen Betrieb der Sortieranlage Guarulhos sicher. Regelmäßige technische Überprüfungen und vorbeugende Instandhaltung tragen zur Minimierung von Stillstandszeiten bei.

Die Anlage wird kontinuierlich weiterentwickelt. Geplant sind Erweiterungen zur automatisierten Sortierung zusätzlicher Fraktionen sowie Anpassungen bestehender Linien.