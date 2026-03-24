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Ruf zeigt Brikettiertechnik auf der IFAT

Auf der IFAT 2026 präsentieren RUF Maschinenbau und das Tochterunternehmen C.F. Nielsen am Stand 232 in Halle B5 Technologien für das Brikettieren unterschiedlicher Reststoffe. Im Fokus stehen hydraulische und mechanische Brikettiersysteme für Anwendungen in der Entsorgungswirtschaft, im Recycling sowie in der Verarbeitung von Sekundärrohstoffen.
Ruf Brikettiertechnik Kreislaufwirtschaft IFAT
Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen C.F. Nielsen zeigt RUF auf der IFAT hydraulische und mechanische Brikettiersysteme. Copyright: RUF Maschinenbau
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Auf der IFAT 2026 präsentieren RUF Maschinenbau und das Tochterunternehmen C.F. Nielsen am Stand 232 in Halle B5 Technologien für das Brikettieren unterschiedlicher Reststoffe. Im Fokus stehen hydraulische und mechanische Brikettiersysteme für Anwendungen in der Entsorgungswirtschaft, im Recycling sowie in der Verarbeitung von Sekundärrohstoffen.

Reststoffverwertung durch Brikettieren

Beim Brikettieren werden Materialien wie Metall- und Holzspäne, Papier, Polyurethanreste oder Biomasse verdichtet und für die weitere Nutzung aufbereitet. Das Verfahren trägt zur Kreislaufwirtschaft bei, indem es Transport- und Lagerkosten reduziert sowie die stoffliche oder energetische Verwertung erleichtert.

Technologien für unterschiedliche Materialien

RUF Maschinenbau zeigt auf der Messe unter anderem das hydraulische Brikettiersystem RUF 15, das für verschiedene Materialarten ausgelegt ist. Die Anlagen werden entsprechend der jeweiligen Anforderungen angepasst und decken ein breites Leistungsspektrum ab.

Für Anwendungen mit biogenen und holzbasierten Materialien kommen mechanische Brikettiersysteme von C.F. Nielsen zum Einsatz. Die Extrusionspressen sind auf kontinuierliche Prozesse und spezifische Materialeigenschaften ausgelegt.

Beratung am Messestand

Fachbesucher der IFAT 2026 können sich am Stand über geeignete Verfahren und Maschinentypen informieren. Vertreter beider Unternehmen stehen für Gespräche zur Auswahl und Auslegung von Brikettiersystemen zur Verfügung.

RUF Maschinenbau auf der IFAT

Halle B5, Stand 232

Quelle: Ruf
Tags: IFAT 2026
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