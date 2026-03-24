VAK mit Branchenlösungen und Jubiläum auf der IFAT

Strukturierter Messeauftritt

Im Mittelpunkt des VAK IFAT München 2026 Auftritts steht eine neu gestaltete Showfläche. Die Anordnung ermöglicht eine klare Besucherführung und verbindet die einzelnen Präsentationsbereiche. Rund um diese Fläche sind die Angebote des Verbands und der beteiligten Unternehmen gebündelt.

Fahrzeugtechnik im Einsatz

Zweimal täglich finden Fahrzeugvorführungen statt, bei denen Kommunalfahrzeuge im praktischen Einsatz gezeigt werden. Ergänzend dazu stehen die ausgestellten Fahrzeuge für Fachgespräche mit Herstellern zur Verfügung. Ein Themenpark widmet sich zudem Anwendungen der Flüssigabfallentsorgung und zeigt ausgewählte Spezialfahrzeuge.

Branchendialog und Innovationen

Am 4. Mai 2026 verleiht der VAK den Innovationspreis in den Kategorien Fahrzeug oder Gerät sowie Baugruppe, Komponente oder Steuerungstechnik. Die Auswahl erfolgt durch eine Fachjury.

An allen Messetagen werden Podiumsdiskussionen durchgeführt, die aktuelle Themen der Branche aufgreifen. Im Fokus stehen unter anderem alternative Antriebe, nachhaltige Produktion und Kreislaufwirtschaft, der Fachkräftebedarf in der Industrie, Entwicklungen im Bereich autonomer Fahrzeuge sowie Aspekte der IT-Sicherheit in kommunalen Anwendungen.

70 Jahre VAK

Die Messebeteiligung steht zudem im Zeichen des 70-jährigen Bestehens des Verbands. Dieses Jubiläum bildet einen weiteren inhaltlichen Bezugspunkt des VAK IFAT München 2026 Auftritts.

VAK auf der IFAT

Außengelände FM.713/1