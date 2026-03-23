Anzeige

Pelletierung für thermisches und chemisches Recycling

Vom 4. bis 7. Mai 2026 findet in IFAT 2026 in München die internationale Fachmesse für Umwelttechnologien statt. In Halle B4, Stand 546, präsentiert Amandus Kahl Verfahren und Anlagen zur Aufbereitung von Wertstoffen und Sekundärrohstoffen. Im Fokus steht die Pelletierung für Recyclingprozesse, mit der sich Materialien wie Kunststoffabfälle und Alttextilien für den Einsatz in thermischen und chemischen Verfahren konditionieren lassen.
Pelletierung für thermisches und chemisches Recycling
Die Flachmatrizenpresse 60–1500 eignet sich zur Verdichtung verschiedenster Recycling und Biomasseströme. Coypright: Amandus Kahl
Anzeige

Homogene Einsatzstoffe für thermochemische Verfahren

Die Pelletierung für Recyclingprozesse dient der Herstellung definierter Einsatzstoffe für Prozesse wie Pyrolyse, Vergasung und Depolymerisation. Dabei werden heterogene, feine oder faserige Materialien zu formstabilen Pellets verdichtet. Diese lassen sich gleichmäßig dosieren, transportieren und lagern. Für thermische und chemische Recyclingverfahren ist eine konstante Materialzufuhr erforderlich, da Schwankungen in Dichte, Form und Zusammensetzung die Prozessstabilität beeinflussen.

Die so aufbereiteten Stoffströme können unter anderem in der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen eingesetzt werden. Diese entstehen aus unterschiedlichen Kohlenstoffquellen, darunter biogene Reststoffe, recycelte Materialien sowie CO₂ aus industriellen Prozessen.

Breites Anwendungsspektrum der Pelletierung

Die Pelletierung für Recyclingprozesse wird sowohl im Kunststoffrecycling als auch bei der Aufbereitung von Alttextilien eingesetzt. Kunststofffraktionen werden vor der thermischen oder chemischen Behandlung verdichtet, um eine gleichmäßige Weiterverarbeitung zu ermöglichen. Textile Fasern lassen sich in pelletierter Form effizienter handhaben und in nachgelagerte Prozesse integrieren.

Auch biogene Reststoffe wie Holzreste oder organische Nebenprodukte können zu Pellets verarbeitet werden. Klärschlamm wird durch die Verdichtung für thermische Behandlungsverfahren vorbereitet. Die Pelletierung ermöglicht damit eine standardisierte Aufbereitung unterschiedlicher Stoffströme für verschiedene Verwertungswege.

Technikpräsentation auf der IFAT

Auf der IFAT 2026 zeigt Amandus Kahl eine Flachmatrizenpresse des Typs 60–1500. Die Anlage wird mit Stromanschluss präsentiert und dient als Beispiel für die technische Umsetzung der Pelletierung für Recyclingprozesse. Die gezeigten Lösungen richten sich an Unternehmen aus Entsorgungswirtschaft, Recycling und industrieller Reststoffverwertung.

Amandus Kahl auf der IFAT

Halle B4, Stand 546

Quelle: Amandus Kahl
Tags: IFAT 2026
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Rekord bei Wasser- und Abwassertechnik-Exporten

Digitale Kreislaufwirtschaft mit ERP-System

Austropressen im Ressourcenmanagement

Neue OrbitGrinder Baugrößen auf der IFAT

HPECycle erweitert Rücknahmenetz für Holzpackmittel

Dieffenbacher zeigt Lösungen für Faserplatten und Altholz auf der IFAT

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link