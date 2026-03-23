Digitale Kreislaufwirtschaft mit ERP-System

Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration unterschiedlicher Funktionsbereiche in eine einheitliche Systemumgebung. Dadurch lassen sich operative Abläufe strukturieren, Bearbeitungszeiten verkürzen und Daten konsistent weiterverarbeiten. Berichte und Abrechnungen können direkt aus dem System generiert werden.

Mobile Prozesse im Flottenmanagement

Für das Flottenmanagement stellt das ERP-System mobile Anwendungen bereit, die operative Abläufe im Fuhrpark digital unterstützen. Fahrer bearbeiten Aufträge auf mobilen Endgeräten und übermitteln Statusänderungen in Echtzeit an Disposition und Verwaltung. Relevante Prozessdaten stehen damit unmittelbar zur Verfügung.

Die mobilen Module decken sowohl logistische als auch vertriebliche Prozesse ab. Sie ermöglichen eine durchgängige Dokumentation von Transport- und Serviceleistungen und schaffen eine belastbare Datenbasis für nachgelagerte Auswertungen.

Kundenportal für digitale Interaktion

Das integrierte Kundenportal erweitert das ERP-System um eine digitale Schnittstelle zu Gewerbe- und Industriekunden. Vertragskunden erhalten Zugriff auf auftragsbezogene Informationen, Abrechnungen und Auswertungen. Folgeaufträge lassen sich direkt aus dem Portal heraus initiieren.

Darüber hinaus unterstützt das System die Bereitstellung von Nachhaltigkeitskennzahlen. Die CO₂-Berechnung basiert auf Transportdaten, Materialverarbeitung und Verwertungsprozessen. Auch externe Partner wie Subunternehmer und Spediteure können in die digitalen Abläufe eingebunden werden, wodurch eine einheitliche Prozessplattform entsteht.

Digitale EU-Abfallverbringung mit DIWASS

Mit Inkrafttreten der EU-Abfallverbringungsverordnung (EU) 2024/1157 am 21. Mai 2026 wird die elektronische Abwicklung grenzüberschreitender Abfallverbringungen verpflichtend. Die Prozesse erfolgen künftig über das zentrale System DIWASS. Betroffen sind alle an der Abfallverbringung beteiligten Akteure entlang der Wertschöpfungskette.

Das ERP-System für digitale Kreislaufwirtschaft unterstützt die Anbindung an DIWASS und ermöglicht die Integration der regulatorischen Anforderungen in bestehende Geschäftsprozesse. Dadurch können Unternehmen die Umstellung auf die elektronische Abwicklung in ihre Systemlandschaft einbetten und bestehende Abläufe weiter nutzen.

Rona:Systems auf der IFAT

Halle A6, Stand 108