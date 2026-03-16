Kreislaufwirtschaft stärken durch RAL-Gütezeichen

Anlässlich des Weltrecyclingtags am 18. März richtet sich der Blick auf verschiedene RAL Gütegemeinschaften, deren Gütezeichen in unterschiedlichen Branchen Qualitätsanforderungen für Recyclingprozesse und den Einsatz von Sekundärrohstoffen definieren.

Dokumentation von Kunststoffrezyklaten

Die RAL Gütegemeinschaft Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen stellt Anforderungen an die Dokumentation und den Einsatz von Kunststoffen aus haushaltsnah erfassten Verpackungsabfällen. Das RAL Gütezeichen %-Recycling-Kunststoff kennzeichnet Produkte und Verpackungen, in denen ein definierter Anteil dieser Rezyklate eingesetzt wird. Das Gütezeichen weist den prozentualen Anteil der eingesetzten Recyclingkunststoffe aus und schafft damit Transparenz über den Materialeinsatz.

Wertstoffhöfe im Ressourcenmanagement

Die RAL Gütegemeinschaft Rückkonsum befasst sich mit der Weiterentwicklung klassischer Wertstoffhöfe zu sogenannten Rückkonsum-Zentralen. Ziel ist es, Strukturen zu schaffen, in denen Wertstoffe systematisch erfasst, getrennt und einer weiteren Nutzung zugeführt werden können. Die Gütesicherung definiert Anforderungen an Organisation, Prozesse und Infrastruktur solcher Anlagen.

Produkte aus Recyclingkunststoffen

Die RAL Gütegemeinschaft Produkte aus Recycling-Kunststoffen entwickelt Güte- und Prüfbestimmungen für Erzeugnisse aus Kunststoffrezyklaten. Dazu gehören unter anderem Bauelemente wie Bodengitter. Die Gütesicherung umfasst Anforderungen an Materialeigenschaften, Gebrauchstauglichkeit und den Anteil eingesetzter Sekundärrohstoffe.

Recycling von Polyethylenfolien

Die RAL Gütegemeinschaft Folien, Beutel, Tragetaschen aus recyceltem Polyethylen befasst sich mit der Qualität von Rezyklaten aus Haushaltsabfällen und deren Einsatz in neuen Kunststoffprodukten. Die Güte- und Prüfbestimmungen definieren Anforderungen an Materialqualität und Verarbeitung von recyceltem Polyethylen.

Rückgewinnung aus Kühlgeräten

Für die Behandlung ausgedienter Kühlgeräte existiert eine Gütesicherung der RAL Gütegemeinschaft Rückproduktion von Kühlgeräten. Sie legt Anforderungen an die Demontage, die Rückgewinnung von Metallen und Kunststoffen sowie an die Entsorgung umweltrelevanter Stoffe wie FCKW fest. Ziel ist eine kontrollierte Rückführung der enthaltenen Materialien in industrielle Stoffkreisläufe.

Rückbau im Bauwesen

Im Bauwesen entstehen große Mengen mineralischer Abfälle, die zunehmend wiederverwertet werden. Die RAL Gütegemeinschaft Abbrucharbeiten definiert Anforderungen an den qualitätsgesicherten Rückbau von Bauwerken. Dabei steht die sortenreine Gewinnung recyclingfähiger Materialien im Mittelpunkt.

Wiederverwendung von Ausbauasphalt

Die RAL Gütegemeinschaft Aufbereitung und Lagerung von Ausbauasphalt legt Anforderungen für die Gewinnung, Aufbereitung und Lagerung von Asphaltgranulat fest. Ziel ist eine gleichbleibende Materialqualität, damit ein hoher Anteil des Materials wieder im Straßenbau eingesetzt werden kann.

Gütesicherung als Instrument der Kreislaufwirtschaft

In verschiedenen Branchen wurden in den vergangenen Jahren zusätzliche Anforderungen zur Recyclingfähigkeit, Rücknahme oder Wiederverwendung in bestehende Güte- und Prüfbestimmungen integriert. Die entsprechenden RAL Gütezeichen definieren überprüfbare Kriterien für Recyclingprozesse, Materialqualität und den Einsatz von Sekundärrohstoffen. Damit tragen sie zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft in unterschiedlichen industriellen Anwendungsfeldern bei.