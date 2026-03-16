Separate Sammlung für LV-Batterien startet in Österreich

Die getrennte Erfassung soll zugleich das Recycling der in Lithium-Ionen-Batterien enthaltenen Rohstoffe erleichtern und damit zur Kreislaufwirtschaft beitragen.

Bis Ende des Jahres sollen alle 1.470 Altstoffsammelzentren in Österreich mit zusätzlichen Sammelbehältern für diese Batteriegruppe ausgestattet werden.

Neue Sammelbehälter für leichte Verkehrsmittel

Die Akkus aus e-Bikes und e-Scootern werden künftig in speziellen Metallbehältern gesammelt. Dabei handelt es sich um 60-Liter-Fässer mit Entlüftungsöffnung, die mit Vermiculit als Füllmaterial ausgestattet sind. Die Behälter sind mit der Kennzeichnung „LV“ versehen, die für Batterien aus leichten Verkehrsmitteln steht. Zu dieser Kategorie zählen neben e-Bikes und e-Scootern auch elektrische Skateboards, Golftrolleys oder elektrische Rollstühle.

Die Sammelbehälter ergänzen die bestehenden Systeme zur Erfassung von Gerätebatterien und Fahrzeugbatterien. Altstoffsammelzentren erhalten damit einen dritten Sammelstrom für Batterien. Für Bürgerinnen und Bürger bleibt die Abgabe von LV-Batterien in haushaltsüblichen Mengen kostenfrei.

Brandschutz als zentraler Hintergrund

Ein wesentlicher Anlass für die getrennte Sammlung ist die Brandgefahr beschädigter oder falsch entsorgter Lithium-Ionen-Akkus. Diese Batterien können im Brandfall sehr hohe Temperaturen erreichen und stellen damit ein Risiko für Sammelstellen und Entsorgungsanlagen dar. Die getrennte Erfassung soll den sicheren Umgang mit dieser Batteriegruppe erleichtern und Risiken entlang der Entsorgungskette reduzieren.

Wachsende Zahl von e-Bikes

Die steigende Verbreitung elektrischer Mobilitätsgeräte erhöht das Aufkommen entsprechender Batterien. Laut Daten des Verbands der Sportartikelerzeuger und Sportartikelhändler Österreichs wurden 2023 erstmals mehr e-Bikes als klassische Fahrräder verkauft. Für das Jahr 2024 werden rund 226.000 verkaufte e-Bikes angegeben. Zum Vergleich: 2019 lag die Zahl bei etwa 171.000.

Addiert man die Verkäufe seit 2019, befinden sich in Österreich mittlerweile mehr als 1,3 Millionen e-Bikes im Einsatz. Für e-Scooter gibt es keine vergleichbaren Statistiken, ihre Zahl wird jedoch ebenfalls auf mehrere hunderttausend Geräte geschätzt.

Anpassung der Sammellogistik

Mit der Einführung der neuen Sammelbehälter reagiert die österreichische Abfallwirtschaft auf den wachsenden Bestand batteriebetriebener Mobilitätsgeräte. Die getrennte Sammlung von LV-Batterien soll sowohl die Sicherheit im Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus verbessern als auch die Rückgewinnung von Rohstoffen aus Altbatterien unterstützen.