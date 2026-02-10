Partnerschaft für Kreislaufwirtschaft in Indonesien

Ziel ist die Entwicklung eines durchgängigen Ansatzes für Sammlung, Aufbereitung und Recycling von Kunststoffabfällen mit Schwerpunkt auf Polyolefinen.

Ausgangspunkt der Zusammenarbeit ist eine Machbarkeitsstudie, die über die technische Hilfe des Subnational Climate Fund finanziert wird. Untersucht werden die strukturellen, technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für ein landesweit integriertes System, das Kunststoffabfälle in Sekundärrohstoffe überführt und diese in industriellen Recyclingprozessen zu hochwertigen recycelten Polyolefinen verarbeitet. Dabei werden etablierte industrielle Verfahren und an den lokalen Kontext angepasste Lösungen berücksichtigt.

Der Subnational Climate Fund wird von Pegasus Capital Advisors verwaltet und kombiniert konzessionäre Finanzierungsinstrumente mit technischer Unterstützung. Die technische Hilfe wird von der International Union for Conservation of Nature koordiniert und in Zusammenarbeit mit Gold Standard sowie der Catalytic Finance Foundation umgesetzt. Das Projekt zielt darauf ab, Investitionen in nachhaltige Abfall- und Recyclinginfrastruktur in Schwellenländern zu ermöglichen und die wirtschaftliche Tragfähigkeit kreislauforientierter Modelle zu prüfen.

Pelita Mekar Semesta und Reciki Solusi Indonesia bringen ihre operative Erfahrung in der indonesischen Abfallwirtschaft und im Kunststoffrecycling ein. Das lokale Markt- und Systemverständnis bildet eine zentrale Grundlage für die Ausgestaltung praktikabler Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Borouge und Borealis steuern technologische Kompetenzen zur Verarbeitung und Anwendung recycelter Polyolefine bei, um deren Einsatz in unterschiedlichen industriellen Anwendungen zu ermöglichen.

Ergänzend ist eine enge Abstimmung mit Project STOP vorgesehen, einer Initiative zur Entwicklung kommunaler Abfallwirtschaftssysteme in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Gemeinden in Indonesien. Die Verzahnung der Aktivitäten soll dazu beitragen, Abfalleinträge in die Umwelt zu reduzieren und bestehende Strukturen im Abfallmanagement weiterzuentwickeln.

Mit der Machbarkeitsstudie beginnt eine mehrstufige Projektphase, in der technische Konzepte, Investitionsmodelle und Umsetzungsoptionen bewertet werden. Die Partner verfolgen das Ziel, belastbare Grundlagen für ein skalierbares Kreislaufwirtschaftsmodell zu schaffen, das ökologische Anforderungen mit industrieller Verwertbarkeit verbindet und auf die spezifischen Rahmenbedingungen Indonesiens ausgerichtet ist.