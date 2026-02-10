Anzeige

Regulatorik treibt Scope-3-Berichterstattung

Der Scope-3-Report 2026 von Sphera zeigt, dass der regulatorische Druck schneller wächst als die operative Umsetzungsreife in vielen Unternehmen. Während sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung in den vergangenen Jahren auf den Aufbau von Methoden konzentrierte, steht nun der prüfbare Nachweis vollständiger Scope-3-Daten im Vordergrund.
Regulatorik treibt Scope-3-Berichterstattung
Copyright: Erstellt mit ChatGPT
Anzeige

In der Praxis bestehen dabei weiterhin erhebliche Defizite. 45 Prozent der befragten Führungskräfte geben an, nur begrenztes Vertrauen in die Genauigkeit ihrer Scope-3-Emissionsdaten zu haben.

Die Studie basiert auf einer Befragung von 1.034 Nachhaltigkeitsverantwortlichen aus 15 Branchen in EMEA, APAC sowie Nord- und Südamerika. Sie zeigt, dass Unternehmen regulatorische Anforderungen zunehmend als verbindlich wahrnehmen und ihre Scope-3-Berichterstattung ausweiten. Gleichzeitig bleibt die Umsetzung uneinheitlich, da relevante Daten häufig außerhalb der direkten Kontrolle der Unternehmen liegen und über zahlreiche Systeme verteilt sind.

Zwar berichten 59 Prozent der Befragten von steigenden Nachhaltigkeitsbudgets, und der Anteil freiwilliger Scope-3-Offenlegungen ist gegenüber 2024 deutlich gestiegen. Auch sehen 80 Prozent einen beschleunigenden Effekt neuer regulatorischer Vorgaben. Dennoch bleibt der Aufwand für Datenerhebung, Plausibilisierung und Dokumentation hoch, insbesondere bei Unternehmen, die ihre Berichterstattung weiter skalieren wollen.

Viele Organisationen prüfen den Einsatz von KI zur Unterstützung der Lieferkettenanalyse. Gleichzeitig äußern 45 Prozent der Befragten Bedenken hinsichtlich der Datenqualität, was den Nutzen automatisierter Ansätze einschränkt. Der Report macht deutlich, dass Investitionen in belastbare, nachvollziehbare und auditfähige Datenstrukturen entscheidend sind, um regulatorische Risiken zu reduzieren und Scope-3-Berichterstattung dauerhaft in unternehmerische Entscheidungsprozesse zu integrieren.

Zum Bericht

Quelle: Sphera
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Partnerschaft für Kreislaufwirtschaft in Indonesien

Digitale Unterstützung für Instandhaltung

Logex erweitert Netzwerk um drei Gesellschafter

Frankreich erkennt Pyrolyseöl als Rohstoff für chemische Industrie an

Erema und Lindner eröffnen Niederlassung in Indien

ICC definiert Begriffe der Kreislaufwirtschaft

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link