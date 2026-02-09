Erema und Lindner eröffnen Niederlassung in Indien

Mit diesem Schritt reagieren die beiden Partner auf die wachsende Nachfrage nach integrierten Lösungen für das Kunststoffrecycling im indischen Markt. Die Niederlassung bündelt Technologien für Waschen und Extrusion und richtet sich an Recyclingunternehmen, die durchgängige Prozessketten vom Ballen bis zum Regranulat benötigen.

Für indische Recycler bedeutet die neue Struktur einen direkteren Zugang zu Technologien für das mechanische Recycling sowie eine lokale Vertriebs- und Serviceorganisation. Der Fokus liegt auf kurzen Reaktionszeiten, technischer Unterstützung vor Ort und einer verbesserten Ersatzteilverfügbarkeit.

Erema India ist organisatorisch Teil der Erema Gruppe und vereint Extrusionstechnologien von Erema mit den Waschtechnologien von Lindner Washtech. Die Gesellschaft wird von einem lokalen Management geführt und verfolgt das Ziel, eine kundennahe Organisation mit technischer Beratung, Inbetriebnahmeunterstützung und After-Sales-Service aufzubauen.

Der indische Markt für Kunststoffrecycling wächst vor dem Hintergrund einer steigenden Bevölkerungszahl, eines zunehmenden Konsumgüterbedarfs und verschärfter gesetzlicher Vorgaben. Prognosen gehen davon aus, dass sich der Kunststoffverbrauch in Indien bis 2060 deutlich erhöhen wird. Parallel dazu wurden Instrumente der erweiterten Herstellerverantwortung eingeführt und Sammel- sowie Sortiersysteme ausgebaut. Insbesondere im Bottle-to-Bottle-Recycling entstehen neue Kapazitäten, um den steigenden Bedarf an recyceltem PET zu decken.

Vor diesem Hintergrund bietet Erema India Zugang zu aufeinander abgestimmten Prozesslösungen für Waschen, Extrusion und Dekontamination. Die integrierten Anlagenkonzepte sind auf konstante Produktqualitäten und hohe Durchsätze ausgelegt und erfüllen auch Anforderungen an Rezyklate für den Lebensmittelkontakt. Ergänzt wird das Technologieangebot durch ein lokales Serviceteam, das Inbetriebnahmen begleitet, Störungen behebt und den laufenden Anlagenbetrieb unterstützt.

Neben Anwendungen im PET-Recycling adressieren die Lösungen auch Polyolefine wie HDPE, LDPE und PP. Durch kombinierte Wasch-, Trenn- und Extrusionsprozesse lassen sich komplexe Post-Consumer-Abfallströme aufbereiten. Systeme zur Geruchsreduktion und Qualitätsstabilisierung sind Bestandteil der Prozessketten und tragen zur Erzeugung marktfähiger Rezyklate bei.

Für Kunden mit Bedarf an kurzfristig verfügbaren Anlagen bietet Erema India standardisierte Recyclinglösungen in definierten Ausstattungsvarianten an. Diese richten sich an Unternehmen, die erprobte Technologie mit kalkulierbarem Investitionsaufwand einsetzen möchten.

Die neue Gesellschaft integriert bestehende lokale Teams von Erema und Lindner Washtech und greift damit auf langjährige Erfahrung in Installation, Betrieb und Wartung von Recyclinganlagen zurück. Organisatorisch ist Erema India an zwei Standorten vertreten. In Vadodara im Bundesstaat Gujarat befindet sich neben dem Vertriebsbüro ein Customer Center für Materialtests und Versuche unter praxisnahen Bedingungen. Ein weiteres Vertriebs- und Servicebüro in Mumbai stärkt die Betreuung von Kunden insbesondere im Westen und Süden Indiens.