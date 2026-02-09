Frankreich erkennt Pyrolyseöl als Rohstoff für chemische Industrie an

Für die Entwicklung industrieller Stoffkreisläufe auf Basis von Altreifen ist dies ein relevantes Signal: Die regulatorische Einordnung stärkt die Anschlussfähigkeit des Produkts an chemische Wertschöpfungsketten und verbessert die Planbarkeit für potenzielle Abnahme- und Partnerschaftsmodelle.

Pyrum Innovations AG verarbeitet Altreifen mittels Pyrolyse zu Pyrolyseöl, Industrieruß und Stahl. Die Anerkennung in Frankreich unterstreicht die wachsende Bedeutung standardisierter, verlässlicher Rahmenbedingungen für den Markthochlauf von Recyclingrohstoffen. Gerade in einem Umfeld, in dem chemische Industrie und Kreislaufwirtschaft stärker zusammenwachsen, sind klare regulatorische Kategorien eine Voraussetzung dafür, dass Unternehmen Investitionen, Qualitäten und Lieferketten langfristig skalieren können.

Pyrum wird die Entwicklungen in Frankreich sowie die europäische Diskussion zur Einordnung und Nutzung von Recyclingrohstoffen weiterhin eng begleiten. Ziel bleibt es, industrielle Kreislauflösungen für Altreifen zu skalieren und gemeinsam mit Partnern in der chemischen Industrie langfristige, qualitativ gesicherte Abnahmebeziehungen zu ermöglichen.