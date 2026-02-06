Geschlossener Kreislauf für Umreifungsbänder

Re-strap hat in der Vergangenheit den Absatz der aufbereiteten Materialien bereits in mehreren Anwendungen aufgebaut – u. a. in Spritzguss, Compounding und 3D-Druck. Mit Teufelberger kommt die Rückführung des Materials in die Umreifungsbandindustrie hinzu.

In Deutschland sammeln bereits heute viele Unternehmen ihre gebrauchten Umreifungsbänder über das Re-strap-System. Die neue Vereinbarung schafft Planungssicherheit, um weitere Anfallstellen anzuschließen und zusätzliche Mengen aus dem Markt einer hochwertigen Verwertung zuzuführen

Die Rückführung der gebrauchten Bänder erfolgt über das Re-strap Sammel- und Rücknahmesystem. Unternehmen können ihre Umreifungsbandabfälle mit der Technik von Re-strap vorgehackt erfassen und zur Abholung bereitstellen. Durch die Partnerschaft mit Teufelberger wird daraus wieder ein hochwertiges Umreifungsband.