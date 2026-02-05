Volatile Märkte auf hohem Niveau

Fundamentale Faktoren sind in den Hintergrund getreten, sie dienen allenfalls noch als banale Begründung, nicht aber als wirklicher Grund für die aktuellen Preise. Der massive Preisrückgang auf dem Edelmetallmarkt in den letzten Tagen zeigt, wie überhitzt – aber auch wie instabil – die Märkte sind.

Die Industriemetalle werden an der Metallbörse in London weiterhin auf hohem Niveau gehandelt. Die Dreimonatsnotierung für Kupfer lag zuletzt (4.2.) bei 13.328 bis 13.332 US-Dollar, gleichzeitig stiegen die sichtbaren Kupferbestände in den Lagerhäusern der LME auf 178.650 Tonnen an. Die hohen Preise sind aber für viele Marktteilnehmer auch ein Grund zur Sorge, denn die Finanzierungskosten steigen schneller als die Marge. Zudem wurden erste Stimmen laut, die mahnende Worte an die LME richteten. Die Börse solle bitte dafür Sorge tragen, dass sich ein „ungezügelter Preisanstieg“, wie vor einigen Jahren bei Nickel, nicht wiederhole. Marktbeobachter weisen aber darauf hin, dass seinerzeit die Ausgangslage eine gänzlich andere gewesen sei als heute.

Blanker Kupferdrahtschrott (Kabul) erlöste zuletzt bis 10.650 Euro. Die gehäckselten Kupferdrahtschrotte erzielten in der ersten Qualität (Kasus) bis 10.700 Euro und in der zweiten Qualität (Katze) 10.250 Euro. Nicht legierter Kupferdrahtschrott (Kader) kostete 10.000 Euro, die zweite Qualität (Kanal) 9.900 Euro. Schwerkupferschrott (Keule) wurde um 9.700 Euro gehandelt.

Die Londoner Aluminiumnotierungen gaben zuletzt nach, lagen aber mit 3.075 bis 3.076 US-Dollar immer noch auf hohem Niveau. Die Vorräte in den LME-Lagerhäusern wurden mit 495.175 Tonnen angegeben. Die für Aluminium recht geringen Bestände könnten auf eine drohende Verknappung des Angebots hinweisen. Analysten erwarten, dass das Leichtmetall 2026 ein Defizit aufweisen werde.

Auf dem Schrottmarkt erzielte Drahtschrott aus Reinaluminium (Achse) 2.600 Euro, Aluminiumprofilschrott (Alter) wurde um 2.657 Euro gehandelt. Neuer Aluminiumlegierungsschrott kupferarm (Angel) lag bei etwa 1.850 Euro und Aluminiumspäne (Autor) bei 1.250 Euro.