Deponie-Methan stellt die europäischen Klimaziele in Frage

Methan ist ein kurzlebiger Klimaschadstoff mit hohem Erwärmungspotenzial, der sowohl kurzfristige als auch langfristige Klimadynamiken beeinflusst. Die Studie zeigt, dass heute getroffene Entscheidungen im Abfallmanagement messbare Klimaeffekte haben, die weit über die Mitte des Jahrhunderts hinausgehen.

Die Analyse wirft Fragen hinsichtlich der Vereinbarkeit der europäischen Klima- und Kreislaufwirtschaftsziele mit einer Abschwächung der Deponieumleitungsmaßnahmen auf.

Die Studie mit dem Titel „Methanemissionen aus Europas Deponien – Szenarien und Datenherausforderungen“ wurde von Prognos Consulting und dem ifeu Institute durchgeführt und von der Kanadevia Inova AG initiiert. Es untersucht Methanemissionen aus kommunalen festen Abfällen, die zwischen 2022 und 2050 auf Deponien in der EU-27 und im Vereinigten Königreich deponiert wurden. Darüber hinaus bewertet es die daraus resultierenden Klimaauswirkungen über mehrere Jahrzehnte hinweg und zeigt, wie die Deponieentsorgung langfristige Emissionswege schafft.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Deponienmethan auch dann ein relevantes Klimarisiko bleibt, wenn die Deponieraten sinken. Biologisch abbaubarer Abfall erzeugt noch Jahrzehnte nach der Entsorgung Methan, auch lange nachdem Deponien geschlossen wurden.

Unter einem Status-quo-Szenario würden etwa 1,9 Milliarden Tonnen kommunaler Abfälle, die zwischen 2022 und 2050 deponiert werden, bis 2130 zu etwa 1,5 Milliarden Tonnen Methanemissionen führen, berechnet mit einem 100-jährigen globalen Erwärmungspotenzial. Rund 37 Prozent dieser Emissionen würden nach 2050 auftreten, trotz fehlender zusätzlicher Abfalleinsätze.

Laut der Studie würde die vollständige Umsetzung der bestehenden EU-Abfallgesetze, die die Deponierung von kommunalen Abfällen bis 2035 auf 10 Prozent begrenzt, die Methanemissionen etwa halbieren. Dennoch würden im Laufe der Zeit immer noch rund 700 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalente Emissionen entstehen. Dies unterstreicht, dass die Deponierung biologisch abbaubarer Abfälle mit langanhaltenden Methanemissionen verbunden ist, die schwer mit dem EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 in Einklang zu bringen sind.

Wenn Methan über einen Zeitraum von 20 Jahren bewertet wird, der seinen höheren kurzfristigen Erwärmungseffekt widerspiegelt, nimmt der Klimaeffekt deutlich zu. Mit einem 20-jährigen globalen Erwärmungspotenzial sind die Methanemissionen auf Deponien fast dreimal so hoch wie unter dem 100-Jahres-Maß. Die Studie schätzt kumulative Emissionen von etwa 4,5 Milliarden Tonnen Kohlendioxidäquivalente unter dem Status-quo-Szenario und etwa 2,1 Milliarden Tonnen bei vollständiger Umsetzung der EU-Abfallgesetzgebung. Dies verdeutlicht die Relevanz von Methan für kurzfristige Erwärmungstrajektorien.

Die Studie identifiziert zudem anhaltende Datenbeschränkungen in nationalen Treibhausgasbeständen. Mehrere Länder verlassen sich auf Standardwerte für Abfallzusammensetzung und Methanabscheidungsraten, während methodische Unterschiede die Vergleichbarkeit verringern. Ergebnisse satellitenbasierter Forschung deuten darauf hin, dass die tatsächlichen Methanemissionen von Deponien die angegebenen Werte übersteigen können.

Angesichts dieser Unsicherheiten kommt die Studie zu dem Schluss, dass die Verhinderung biologisch abbaubarer Abfälle, auf Deponien zu gelangen, die effektivste und zuverlässigste Mittel zur Minderung bleibt. Dieser Ansatz entspricht den Prinzipien der Abfallhierarchie und den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und spiegelt sich in einem der analysierten Szenarien wider.

Die Ergebnisse haben Auswirkungen auf laufende politische Diskussionen, einschließlich der möglichen Einbeziehung der Abfall-zu-Energie-Behandlung in Emissionshandelssysteme. Wenn politische Rahmenwerke die höheren Methanemissionen im Zusammenhang mit Deponien nicht ausreichend berücksichtigen, besteht das Risiko, dass Restabfälle von kontrollierter Behandlung hin zur Deponieentsorgung umsteigen. Solche Effekte würden bestehende Strategien zur Deponiereduzierung ausgleichen.

Die Analyse ist auch für das Vereinigte Königreich relevant, insbesondere im Zusammenhang mit Diskussionen über eine mögliche Verbindung zwischen dem britischen und dem EU-Emissionshandelssystem. Politische Signale, die die Wettbewerbsfähigkeit der Behandlung von inländischen Restabfällen verringern, könnten das Risiko von Abfallexporten erhöhen und eine stärkere Abhängigkeit von Deponien mit entsprechenden Methanemissionen erhöhen. Dies würde sowohl nationale Abfallmanagementziele als auch langfristige Klimaziele betreffen.

Insgesamt hebt die Studie die Bedeutung konsequenter Abfall- und Klimapolitiken hervor, die die Reduzierung von Deponien priorisieren, die Deponierung biologisch abbaubarer Abfälle begrenzen und Methanemissionen sowohl kurz- als auch langfristig berücksichtigen. Eine schnelle Methanminderung wird als notwendiges Element identifiziert, um den Fortschritt in Richtung der europäischen Klimaziele aufrechtzuerhalten.

