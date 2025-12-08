Greendot übernimmt italienischen Compounder

Laurent Auguste, CEO von GreenDot: „Wir freuen uns sehr, dass Forplast der GreenDot-Gruppe beitritt. Gemeinsam werden wir unser Angebot für Verarbeiter und Marken um echte 100% Bottle-to-Bottle-Lösungen der Kreislaufwirtschaft erweitern. Die über Jahre entwickelte Expertise von Forplast ist einzigartig. GreenDot wird Forplast dabei unterstützen, sein volles Geschäftspotenzial auszuschöpfen und seine Marktpräsenz nachhaltig zu erweitern. Diese Integration bestätigt unsere Ambition, eine Führungsposition im mechanischen Recycling von Kunststoffverpackungen in Europa einzunehmen und zeigt die Attraktivität unseres Teams für Unternehmer in einer Zeit des Wandels in der Kunststoffrecyclingbranche.“

Paolo Aimi, CEO von Forplast: „Wir sind begeistert über die Integration unseres Unternehmens in die GreenDot Gruppe. Teil einer größeren europäischen Familie zu sein, ermöglicht es uns, die Herausforderungen der Kunststoffrecycling-Gemeinschaft in Europa gemeinsam zu meistern. Diese Integration verschafft uns Zugang zu zusätzlichen PCR-Kunststoffabfällen und erlaubt uns, unser technisches Wissen in die Aktivitäten der Gruppe einzubringen. Forplast ist ein etabliertes italienisches Unternehmen, gegründet 1971 von der Familie Villa, mit einer langen Tradition im Compounding und in der Herstellung von PE-Rohren.