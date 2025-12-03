Anzeige

Fraunhofer IIS und Lobbe innovative KI-Röntgensortierung

Mit DangerSort haben das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS und die Lobbe Gruppe ein KI-Röntgensortiersystem entwickelt. Lithium-Ionen-Akkus werden im Verpackungsabfall zuverlässig erkannt und automatisch ausgeschleust. Die gemeinsam entwickelte Technologie ist jetzt bei Lobbe in Iserlohn in Betrieb.
Inbetriebnahme DangerSort: Vertreterinnen und Vertreter des K3I-Cycling Projektes feiern gemeinsam den erfolgreichen Start des KI-basierten Röntgensortiersystems DangerSort. Copyright: Lobbe
Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den größten Brandrisiken in Sortier- und Recyclinganlagen. Jährlich kommt es zu Tausenden von Bränden – ein Großteil davon ausgelöst durch unsachmäßig entsorgte Akkus in Elektrogeräten. Um Anlagen, Menschen und Infrastruktur deutlich besser zu schützen, haben das Fraunhofer IIS und Lobbe in den vergangenen drei Jahren das KI-gestützte Röntgensortiersystem DangerSort entwickelt und intensiv erprobt.

Seit Kurzem läuft die Anlage bei Lobbe im Testbetrieb. Im Sortierprozess durchleuchtet eine Röntgenquelle den vorbeilaufenden Verpackungsabfall auf dem Hochgeschwindigkeitsband – ähnlich einer Gepäckkontrolle am Flughafen. Ein Detektor erfasst fortlaufend Röntgenaufnahmen, die von einer speziell trainierten KI in Echtzeit analysiert werden. Erkennt das System einen verbauten oder verdeckten Akku, lösen Präzisionsdüsen in Millisekunden Luftstöße aus, die das Objekt in einen separaten Behälter ausschleusen. So wird der Materialstrom zuverlässig von Gefahrenträgern befreit, ohne den Durchsatz der Anlage zu beeinträchtigen.

In Praxistests identifizierte DangerSort einen auffallend hohen Anteil falsch entsorgter Elektroaltgeräte und erreichte eine Ausbringungsrate von über 90 Prozent. Selbst größere Energiespeicher, wie Werkzeug-Akkus konnten zuverlässig separiert werden – Fehlauswürfe blieben die Ausnahme. „Für uns als Anlagenbetreiber bedeutet dieses System einen Quantensprung in puncto Sicherheit“, sagt Jochen Ebbing, Ingenieur für Verfahrenstechnik bei Lobbe. „Die Technologie erhöht die Sicherheit vor Bränden erheblich und schützt gleichzeitig unsere Mitarbeiter und Anlagen.“

Auch für das Fraunhofer IIS ist die Inbetriebnahme ein wichtiger Schritt: „Die Kombination aus Röntgentechnik und KI ermöglicht eine zuverlässige Erkennung von Akkus unter realen Bedingungen“, erläutert Gruppenleiter Johannes Leisner. „Durch kontinuierliches Nachtrainieren der KI gewinnt das System weiter an Robustheit.“

DangerSort ist Teil des vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt geförderten Projekts K3I-Cycling und im KI-Anwendungshub Kunststoffverpackungen verankert. In dem Bündnis arbeiten Partner aus Industrie, Wissenschaft und Gesellschaft daran, KI für eine effizientere und noch sicherere Kreislaufwirtschaft nutzbar zu machen. Die Zusammenarbeit zwischen Fraunhofer und Lobbe ermöglicht es, die Technologie direkt im industriellen Umfeld zu evaluieren und weiterzuentwickeln.

Quelle: Lobbe, Fraunhofer IIS
