Anzeige

Energieeffiziente EBS-Produktion für Zementwerk

Die Bauindustrie steht weltweit unter Druck, ihre CO₂-Emissionen zu reduzieren und Ressourcen effizienter zu nutzen. Ein Schlüssel dazu liegt in der Nutzung alternativer Brennstoffe. Cemex Colombia, Teil des internationalen Baustoffkonzerns CEMEX mit Sitz in Mexico, setzt dabei auf Zerkleinerungstechnologie von Untha und produziert eigenständig hochwertige Ersatzbrennstoffe (EBS) für eine energieeffizientere und umweltfreundlichere Zementherstellung.
Energieeffiziente EBS-Produktion für Zementwerk
Das C-Schneidwerk des XR sorgt für ein homogenes Ausgangsmaterial und hochwertige EBS. Copyright: Untha Shredding Technology
Anzeige

Seit über 25 Jahren produziert Cemex Colombia Zement, Beton und weitere Baustoffe für die Bauindustrie. Um den Energiebedarf der Zementöfen nachhaltiger zu decken, nutzt das Unternehmen aufbereitete Gewerbe- und Industrieabfälle, Altreifen, Matratzen und andere hochkalorische Materialien als alternative Brennstoffe. Diese Fraktionen besitzen einen hohen Heizwert und sind ideal geeignet, um fossile Brennstoffe wie Kohle zu ersetzen. Mit Hilfe industrieller Zerkleinerer entstehen EBS mit definierten kalorischen Werten, die exakt auf die thermischen Prozesse in Hauptbrenner und Kalzinator abgestimmt sind. Das reduziert nicht nur Energiekosten, sondern auch CO₂-Emissionen erheblich.

Das robuste C-Schneidwerk erzeugt in nur einem Schritt ein homogenes Ausgangsmaterial mit einer Korngröße von 45–130 mm. Wechselbare Lochsiebe ermöglichen die flexible Anpassung des Zerkleinerers für die Produktion unterschiedlicher Brennstoffqualitäten. Mit einem Durchsatz von bis zu 15 t/h und Betriebskosten unter 5 €/t überzeugt der XR3000C durch Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und niedrigen Wartungsaufwand. Die Anlage verarbeitet monatlich rund 2.000 Tonnen Material, darunter auch schwer handhabbare Abfälle wie Reifen oder Matratzen. Materialien, die zuvor deponiert worden wären, werden so sinnvoll verwertet und in den Energiekreislauf zurückgeführt. Damit leistet Cemex einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Reduktion von Abfällen auf Deponien.

Untha Ibérica begleitete das Projekt von der Planung bis zur Inbetriebnahme und steht Cemex auch weiterhin mit Know-how und technischer Unterstützung zur Seite. Für Cemex Colombia ist der XR3000C nicht nur eine Zerkleinerungslösung, sondern ein strategisches Werkzeug, um Wirtschaftlichkeit und Umweltverantwortung zu vereinen – und die Bauindustrie in Kolumbien nachhaltiger zu gestalten.

FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Lobbe baut Präsenz in Bayern aus

Umweltminister einigen sich auf Zwischenziel zur Klimaneutralität

Doppstadt erweitert Händlernetzwerk in Österreich

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Kunststoffindustrie bricht ein

747 000 Tonnen Elektroaltgeräte im Jahr 2023 recycelt

Erweiterte Dienstleistungen: Veolia stärkt Präsenz in Unterfranken

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link