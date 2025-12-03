Energieeffiziente EBS-Produktion für Zementwerk

Seit über 25 Jahren produziert Cemex Colombia Zement, Beton und weitere Baustoffe für die Bauindustrie. Um den Energiebedarf der Zementöfen nachhaltiger zu decken, nutzt das Unternehmen aufbereitete Gewerbe- und Industrieabfälle, Altreifen, Matratzen und andere hochkalorische Materialien als alternative Brennstoffe. Diese Fraktionen besitzen einen hohen Heizwert und sind ideal geeignet, um fossile Brennstoffe wie Kohle zu ersetzen. Mit Hilfe industrieller Zerkleinerer entstehen EBS mit definierten kalorischen Werten, die exakt auf die thermischen Prozesse in Hauptbrenner und Kalzinator abgestimmt sind. Das reduziert nicht nur Energiekosten, sondern auch CO₂-Emissionen erheblich.

Das robuste C-Schneidwerk erzeugt in nur einem Schritt ein homogenes Ausgangsmaterial mit einer Korngröße von 45–130 mm. Wechselbare Lochsiebe ermöglichen die flexible Anpassung des Zerkleinerers für die Produktion unterschiedlicher Brennstoffqualitäten. Mit einem Durchsatz von bis zu 15 t/h und Betriebskosten unter 5 €/t überzeugt der XR3000C durch Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und niedrigen Wartungsaufwand. Die Anlage verarbeitet monatlich rund 2.000 Tonnen Material, darunter auch schwer handhabbare Abfälle wie Reifen oder Matratzen. Materialien, die zuvor deponiert worden wären, werden so sinnvoll verwertet und in den Energiekreislauf zurückgeführt. Damit leistet Cemex einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Reduktion von Abfällen auf Deponien.

Untha Ibérica begleitete das Projekt von der Planung bis zur Inbetriebnahme und steht Cemex auch weiterhin mit Know-how und technischer Unterstützung zur Seite. Für Cemex Colombia ist der XR3000C nicht nur eine Zerkleinerungslösung, sondern ein strategisches Werkzeug, um Wirtschaftlichkeit und Umweltverantwortung zu vereinen – und die Bauindustrie in Kolumbien nachhaltiger zu gestalten.