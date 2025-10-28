Anzeige

Neuer zweiter Geschäftsführer für WFZruhr

Die Mitgliederversammlung des WFZruhr hat auf dem 11. Tag der Entsorgungs-Logistik & Kommunaltechnik Prof. Dr. Peter Hense zum neuen Geschäftsführer des Kompetenznetzwerks gewählt.
Der 36-Jährige ist seit dem 1. Oktober 2025 Nachfolger von Prof. Dr.-Ing. Ralf Holzhauer, Mitgründer des WFZruhr. Gemeinsam mit Dr. Hildebrand von Hundt bildet der international agierende Wissenschaftler nun die Geschäftsführung.

Der Westfale Hense aus dem Kreis Soest ist bestens in der Branche und der Region vernetzt. An der Hochschule Bochum hat er das Lehrgebiet »Umwelttechnik, insbesondere Kreislaufwirtschaft und Ressourcenmanagement« inne und leitet das Urban Mining Institut.

Gemeinsam mit seinem Team des Instituts entwickelt Prof. Hense unter anderem neue Recyclingtechnologien, zum Beispiel für Batterien. Am Forschungsprojekt EcoTecHub Bergkamen ist er maßgeblich beteiligt. Im WFZruhr möchte er neue Impulse setzen und aktuelle Branchentrends einbringen. Kommunikation nach innen und außen ist dem Wissenschaftler ein besonderes Anliegen.

Quelle: WFZruhr
