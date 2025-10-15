DAkkS akkreditiert PlastCert als Zertifizierungsstelle für RecyClass

Die Akkreditierung durch die DAkkS stellt sicher, dass PlastCert als Zertifizierungsstelle höchste Standards in Kompetenz und Unparteilichkeit erfüllt. Sie fördert die kontinuierliche Qualitätssicherung und Verbesserung der Zertifizierungsprozesse. Das stärkt das Vertrauen in die Zertifizierungen durch PlastCert für die Produkte der zertifizierten Unternehmen und Käufer der zertifizierten Produkte.

PlastCert wurde durch die DAkkS akkreditiert für die Programme „RecyClass Recycling Process“ und „RecyClass Recycled Plastic Traceability“. Die RecyClass Recycling Process Zertifizierung weist die Rückverfolgbarkeit und Herkunft von Kunststoffabfällen innerhalb des Recyclingprozess nach. Die „RecyClass Recycled Plastic Traceability Certification“ gewährleistet die Rückverfolgbarkeit des Rezyklatanteils in Produkten entlang der gesamten Wertschöpfungskette und bestätigt den Post- und PreConsumer-Anteil. Die Zertifizierungen ermöglichen es Unternehmen, die Herkunft und den Anteil von recycelten Materialien in ihren Produkten transparent zu kommunizieren und nachzuweisen. Beide Programme sind konform mit den Normen EN 15343:2007 und ISO 22095:2020.